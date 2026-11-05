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Gündem Bahçelievler'de temel kazısında feci göçük! İki kardeşten biri can verdi, diğeri mucizevi şekilde kurtarıldı!
Gündem

Bahçelievler'de temel kazısında feci göçük! İki kardeşten biri can verdi, diğeri mucizevi şekilde kurtarıldı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Bahçelievler'de temel kazısında feci göçük! İki kardeşten biri can verdi, diğeri mucizevi şekilde kurtarıldı!

İstanbul Bahçelievler'de inşaatta temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında kardeş oldukları öğrenilen 2 işçi göçük altında kaldı. İşçilerden Muhittin Uzunoğlu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı, Hasan Uzunoğlu'nun ise cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

İstanbul Bahçelievler'de inşaatta temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında kardeş oldukları öğrenilen 2 işçi göçük altında kaldı. İşçilerden Muhittin Uzunoğlu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı, Hasan Uzunoğlu'nun ise cansız bedenine ulaşıldı.

Bahçelievler’de bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen göçükte kalan 1 işçi kurtarıldı, 1 işçi hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.35 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi Çavuşpaşa Köprüyolu Caddesi'nde bulunan inşaatta meydana geldi. İş makinesiyle yapılan temel kazısı sırasında yaşanan toprak kaymasında 2 işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

 

KARDEŞLERDEN BİRİ KURTARILDI

Toprak altında kalan işçilerin Muhittin Uzunoğlu (60) ve Hasan Uzunoğlu kardeşler olduğu öğrenildi. Ekiplerin çalışması sonucu Muhittin Uzunoğlu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Uzunoğlu, hastaneye kaldırıldı. Diğer işçi Hasan Uzunoğlu'nun ise cansız bedenine ulaşıldı.

 

"ÇIKARILAN VATANDAŞIMIZIN SAĞLIK DURUMU İYİ"

Yaşanan toprak kayması hakkında bilgi veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, "Maalesef Bahçelievler'de bir inşaat kuyu temel kazısı sırasında bir toprak kayması meydana geldi. AFAD, itfaiye yetkililerimizin tamamı burada. Devletimiz, belediyemiz, Bahçelievler Belediyemiz burada. İtfaiye ekiplerimiz burada. Hep beraber çalışıyoruz. Bir yurttaşımızı canlı olarak aldık. Çıkarılan vatandaşımızın sağlık durumu iyi" dedi.

"TOPRAK ÇOK ISLAK OLDUĞU İÇİN KAYMA MEYDANA GELDİ"

Semih Dalfesoğlu, "Biz çalışıyorduk. Ambulans ve itfaiyeler geldi. Bir gürültü duymadık sonradan haberimiz oldu. Ekipler yardımcı olmaya çalıştılar. İki kişiden biri sağ olarak çıkarıldı. Kentsel dönüşümde olan bir yer. Beton çalışması, kuyu temeli yapılıyordu. Yağmur yağdığı için birkaç gündür, toprak çok ıslak olduğu için burada bir kayma meydana geldi" şeklinde konuştu.

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Bahçelievler'de temel kazısında feci göçük! İki kardeşten biri can verdi, diğeri mucizevi şekilde kurtarıldı!
Bahçelievler'de temel kazısında feci göçük! İki kardeşten biri can verdi, diğeri mucizevi şekilde kurtarıldı!

Gündem

Bahçelievler'de temel kazısında feci göçük! İki kardeşten biri can verdi, diğeri mucizevi şekilde kurtarıldı!

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