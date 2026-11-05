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Gündem CHP’li Müslim Sarı gizlice yapılan teklifi açıkladı! Özgür’den TBB seçimlerinde ayak oyunları
Gündem

CHP’li Müslim Sarı gizlice yapılan teklifi açıkladı! Özgür’den TBB seçimlerinde ayak oyunları

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Cem Kaya Giriş Tarihi:

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CHP’li Müslim Sarı gizlice yapılan teklifi açıkladı! Özgür’den TBB seçimlerinde ayak oyunları

Müslim Sarı’nın itiraflarıyla sallanan CHP’de Siyonist sevicilerin ve kirli ittifak ortaklarının çevirdiği gizli dolaplar patladı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin adaylığı konusunda uzlaşma sağlayan Yeni Parti kadrolarının, arkadan iş çevirerek gizlice CHP’den istifa etme dayatmasında bulunduğu ortaya çıktı.

Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen "Anadolu Sohbetleri" programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Sarı, CHP’de butlan kararı konusunda gelen soruya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Müslüm Sarı, “Burada hiçbir çelişki yok çünkü mahkeme o dönemi ve o yönetimi 'yok hükmünde' kabul etti. 'Bu kişi hiçbir zaman genel başkan olmamıştır' dedi. Mahkeme bu kararını kesinleştirdikten sonra biz de genel merkez binasındaki eski genel başkanlar resimlerinin arasından kendisinin posterlerini indireceğiz. Mahkemenin yok saydığı yerde biz Sayın Özgür Özel’i de yok sayıyoruz arkadaşlar” dedi.

 

"BENİM CUMHURBAŞKANI ADAYIM ÖZGÜR ÖZEL'Dİ"

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarının arka planını anlatan Sarı, geçmişte Parti Meclisi'nde sergilediği duruşu ilk kez ifşa etti:

"Biz bu sistemde sembolik bir cumhurbaşkanı seçmiyoruz, icranın başını seçiyoruz. Liderler iktidar mücadelesi yapmak için parti kurar, bu yüzden genel başkanlar doğal cumhurbaşkanı adayıdır. Üç-dört sene önce Ekrem Bey’in adaylığı erkenden ortaya atıldığında ben Parti Meclisi'nde açıkça, 'Benim cumhurbaşkanı adayım Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özel'dir, aday sizsiniz' demiştim. Ancak kendisi daha sonra aday olmayacağına dair net bir irade beyanında bulundu."

TBB’DE "BİZDEN İSTİFA ET, ADAY OL" BASKISI VE TUTDERE OLAYI

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimleri sürecinde yaşanan büyük bir siyasi ahlak krizini ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere üzerinden dönen kulisleri açıklayan Müslim Sarı, "Yeni Parti"yi sert sözlerle eleştirdi:

"TBB seçimlerinde deprem bölgesi olmasından dolayı Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin (Abdurrahman Bey) adaylığı üzerinde uzlaşmıştık. Ancak Yeni Parti'li arkadaşlarımız arkadan Abdurrahman Bey’i arayarak, 'Biz seni destekleriz ama CHP’den istifa edeceksin, bağımsız kalacaksın' teklifinde bulundular. Abdurrahman Bey ise 'Ben bunu siyaseten doğru bulmuyorum' diyerek teklifi reddetti, Belediyeler Birliği Başkanı olmak yerine CHP’de kalmayı tercih etti. Kendisinin aidiyetinden şüphemiz yoktur. Sonrasında ise tüm fedakarlığımıza rağmen Özgür Özel televizyona çıkıp 'Kimseyle iş birliği yapmadık, 130 delegeyle TBB’yi aldık' diyerek bizi yok saydı."

 

"MEKKE ANLAŞMASI’NI DESTEKLİYORUZ"

Meclis gündemindeki Mekke Anlaşması’na ilişkin CHP’nin resmi tavrını net bir şekilde ortaya koyan Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, anlaşmayı jeopolitik açıdan desteklediklerini belirtti:

"Mekke Anlaşması, Türkiye'nin jeopolitik çıkarlarına uygun bir anlaşmadır; biz büyük resme bakıyor ve bu süreci destekliyoruz. ABD’nin Asya Pasifik’e kaymasıyla Ortadoğu'da oluşacak güç boşluğunu bu bölgede imparatorluk ardılı olan tek devlet, yani Türkiye doldurabilir. Bölge dışı hegemon güçler yerine bölge ülkelerinin iş birliği yapması barış için önemlidir. Elbette 10 yıl boyunca anlaşmadan çıkılamayacak olması gibi ulusal egemenliğe aykırı riskleri ve muğlaklıkları var, bunları her seferinde dile getirdik; ancak stratejik derinliğimiz açısından bunu Bedir Mutabakatı ve Libya anlaşmasıyla birbirini tamamlayan, desteklediğimiz bir süreç olarak görüyoruz."

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