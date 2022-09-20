Gece uyurken yağ yakıcı kür: Gece yağ yakımını hızlandıran tarifler

Gece Uyurken Yağ Yakıcı Kür Tarifi İçin Malzemeler

3 yemek kaşığı ev yapımı yoğurt

Yarım limon

1 çay kaşığı zerdeçal

Gece Uyurken Yağ Yakıcı Kür Tarifi Nasıl Yapılır?

Tüm malzemeleri karıştırıyoruz.

Yoğurt organik süt ve ev yapımı olursa daha iyi olur.

Gece uyumadan yarım saat önce yiyoruz ve daha sonrasında hiç bişey tüketmiyoruz .

Yaklaşık 20 gün her gece yiyoruz devam etmek isterseniz 2 gün ara verip sonra tekrar başlayabilirsiniz. Şansınız bol olsun Afiyet olsun

Vücutta gerçekleşen yağ yakımı kısa süren bir olay değildir. Yani yağ yakımı başladığında uyku süresi dahil 24 saat boyunca devam eden bir süreçtir. Uyurken yağ yakım sürecini hızlandırmak için aşağıdaki tarifleri uygulayabilirsiniz. Aşağıda vereceğimiz karışımlar sayesinde düzenli kullanımda 1 ayda 4 kg fazlalıktan rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Öyle ki, bu gidecek kilolar kastan değil vücuttaki yağdan gidecektir.

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Diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel’den Gece Uyurken Zayıflamanızı Sağlayan Kür Tarifi

Malzemeler

1 kase az yağlı yoğurt

1 tatlı kaşığı çörek otu

1 fındık büyüklüğü taze zencefil

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı keten tohumu

Hazırlanışı

Uygun bir kabın içine malzemelerin tamamını karıştırın. Hazırlamış olduğunuz bu karışımı geceleri uyumadan önce tüketin. Bu uygulamaya 2 hafta devam edin.

Yağları Yakan Tarçın Kürü Tarifi

Tarçın kürünü hazırlamak için 1 su bardağı light süt, 1 tatlı kaşığı tarçın ve biraz buzu karıştırın. Hazırladığınız bu kürü uyumadan önce tüketin. Bu kürü düzenli olarak tükettiğinizde gece boyunca metabolizmanız canlı kalıp vücut yağ yakacak ve ayrıca sabahları uykudan tok olarak kalkacaksınız. Ek olarak tarçın kürü kan şekerini dengeleme özelliğine sahip olduğu için ani tatlı krizlerinin önüne de geçmektedir.

Metabolizma Hızlandıran Baharat Kürü

Metabolizmanızı hızlandırmak için bir kür arayışı içerisindeyseniz baharat kürü tam size göre. Bu kürü hazırlamak için uygun bir kapta 3 yemek kaşığı ev yoğurdu, yarım çay kaşığından daha az toz zencefil, zerdeçal ve toz tarçını güzelce çırpıp karıştırın. Hazırlamış olduğunuz bu baharat kürünü gece uyumadan 1 saat önce tüketin. Bu kürün üzerine de 5 bardak su içmeniz gerekmektedir. Baharat kürü sayesinde metabolizmanız hızlanacak ve yağ yakımınız artacaktır.

Uykuda Yağlarından Kurtulmak İsteyenlere Kür Tarifi

Malzemeler

1 adet salatalık

6. 7 dal maydanoz

1 tatlı kaşığı zencefil

1 limon suyu

1 bardak su

1 kabuk tarçın

Hazırlanışı

İlk olarak rondonun içine salatayı doğrayıp maydanoz ve zencefil, limon suyu ve suyu alıp rondoyu yüksek devirde çalıştırın. İyice karıştıktan sonra kürü bir bardağa alıp içine son olarak tarçın katıp4 dakika bekletin. Bu kür uykuda yağ yakımını destekleyen etkili bir kürdür. Afiyet olsun.

Karabiber Kürü İle Uyurken Yağlarınızdan Kurtulun

Karabiber kürünü hazırlamak için bir kasenin içine 2 yemek kaşığı yoğurt, tepelene 1 çay kaşığı zencefil, zerdeçal ve karabiberi alıp güzelce karıştırın. Üzerine son olarak limon sıktığınız kürü düzenli olarak tüketin. Bu kür yağ yakmasının yanısıra vücutta bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir.

Yatmadan Önce Deli Gibi Yağ Yakmanızı Sağlayan İçecek

Malzemeler

½ limon

1 salatalık

1 çay kaşığı rendelenmiş zencefil

Bir avuç maydanoz

1 su bardağı su

Hazırlanışı

Yağ yakıcı içeceği hazırlamak için listedeki malzemelerin tamamını blenderdan geçirin. Hazırladığınız bu karışımı her gece uyumadan önce için. Bu kürün yağ yakımında etkisi büyüktür, kısa süre içerisinde sonuç alacaksınız. Afiyet olsun.