Motosikletini gasp edip başından vurdular: Müebbet ve hapis cezaları çıktı

Olay, 4 Temmuz 2023 tarihinde Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan 1 çocuk babası Burak Kasap'a (30), şüpheliler önce araçla çarptı. Daha sonra Kasap'ın motosikletini gasp eden şahıslar, olayın ardından motosiklet sürücüsünü takip etti. Şüphelilerden biri tarafından silahla açılan ateş sonucu başından vurulan Kasap ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kasap, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Cinayet olayıyla ilgili aralarında bir kadının da bulunduğu 4 kişi yakalanarak tutuklandı. Sanıklar hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava bugün görülen karar duruşmasıyla sona erdi.

Mahkeme heyeti, cinayet suçundan Tuncay A.'yı müebbet hapis, Ebubekir K.'yi 25 yıl, Tuana G.Y.'yi ise 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Kerem Ç. ise cinayet suçundan beraat etti. Mahkeme, Kerem Ç.'ye silahlı saldırı öncesinde araçla motosiklete çarparak Burak Kasap'ın yaralanmasına neden olması suçundan 1 yıl 6 ay, motosikleti alıp götürerek gasp etmesi suçundan da 10 yıl olmak üzere toplam 11 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, 4 sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.