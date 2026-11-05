VEZDEF’ten Bahçeli’nin “100 İl, 1000 İlçe” vizyonuna destek 'Vezirköprü il olmayı hak ediyor'

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MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde açıkladığı “100 İl, 1000 İlçe” vizyonu Türkiye gündemindeki yerini koruyor. Açıklanan vizyon kapsamında il olma potansiyeli taşıyan ilçeler arasında Vezirköprü’nün de anılması, Samsun’un en büyük ve köklü ilçelerinden birinde büyük yankı uyandırdı.

Yıllardır il olma hayalini taşıyan Vezirköprü’de, bu açıklama yeni bir umut ve beklentinin oluşmasına vesile oldu. İlçe halkı, Vezirköprü’nün sahip olduğu tarihi birikim, geniş yüzölçümü, nüfusu, tarımsal üretim kapasitesi ve bölgesel konumuyla il statüsünü hak ettiğini ifade ediyor. Bu kapsamda Vezirköprü Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (VEZDEF) Genel Başkanı Yahya Öztürk, söz konusu vizyonu memnuniyetle karşıladıklarını belirterek Vezirköprü’nün il olması yönündeki beklentilerini dile getirdi.

Vezirköprü’nün binlerce yıllık tarihi geçmişi, köklü kültürü, geniş coğrafyası ve ekonomik potansiyeliyle Samsun’un önemli ilçelerinden biri olduğunu ifade eden Öztürk, ilçenin sahip olduğu değerlerin il olma hedefini desteklediğini söyledi.

“VEZİRKÖPRÜ TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR”

Vezirköprü’nün yalnızca Samsun’un değil, Türkiye’nin de önemli tarihi ve kültürel merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Yahya Öztürk, Taşhan, Fazıl Ahmet Paşa Medresesi, Şahinkaya Kanyonu ve Kunduz Yaylası gibi değerlerin ilçenin tanıtımına önemli katkı sağladığını belirtti.

Öztürk, Vezirköprü’nün geleneksel kültürü, yağlı güreşleri, tarımsal üretimi ve misafirperver insanlarıyla güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, ilçenin bu birikiminin daha etkin değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

“İL OLMAK SADECE STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİLDİR”

Vezirköprü’nün il statüsüne kavuşmasının bölgenin gelişimine önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Öztürk, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Vezirköprü’nün il olması, sadece idari bir statü değişikliği olmayacaktır. Aynı zamanda bölgenin ekonomik kalkınmasına, yatırımların artmasına, istihdam olanaklarının genişlemesine, eğitim ve sağlık hizmetlerinin gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Vezirköprü ile birlikte çevresindeki yerleşim yerlerinin de bu gelişimden olumlu yönde etkileneceğine inanıyoruz.

Sayın Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu ‘100 İl, 1000 İlçe’ vizyonunun Vezirköprü açısından olumlu sonuçlar doğurmasını temenni ediyoruz. Bu çağrıyı Vezirköprülüler olarak memnuniyetle karşılıyoruz.”

“VEZİRKÖPRÜ İÇİN ORTAK İRADE ORTAYA KONULMALI”

İl olma hedefinin gerçekleşmesi için toplumun tüm kesimlerinin ortak hareket etmesinin önemine değinen Öztürk, siyasi görüş ayrımı gözetilmeksizin sivil toplum kuruluşlarının, yerel yöneticilerin, siyasi temsilcilerin ve vatandaşların bu konuda ortak bir irade ortaya koyması gerektiğini ifade etti.

VEZDEF olarak Vezirköprü’nün il olma hedefini güçlü şekilde desteklediklerini belirten Öztürk, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Vezirköprü geçmişiyle gurur duyan, geleceğe umutla bakan büyük bir ilçedir. Bizim beklentimiz, bu kadim ilçenin hak ettiği idari statüye kavuşması ve gelecek nesillere daha güçlü bir Vezirköprü bırakılmasıdır. Vezirköprü il olmayı istiyor, Vezirköprü il olmayı hak ediyor. VEZDEF olarak bu beklentinin ve il olma vizyonunun destekçisi olmaya devam edeceğiz.”