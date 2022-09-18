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Hangi pekmez nelere faydalı? İbrahim Saraçoğlu ve Ahmet Maranki andız pekmezinin faydalarını şöyle sıraladılar

2022-09-18 20:58:24
Hangi pekmez nelere faydalı? İbrahim Saraçoğlu ve Ahmet Maranki andız pekmezinin faydalarını şöyle sıraladılar

Onlarca çeşidi olan pekmez şekersiz doğal yapısıyla resmen şifa kaynağı. Peki hangi pekmez nelere faydalı biliyor musunuz?

#1
Foto - Hangi pekmez nelere faydalı? İbrahim Saraçoğlu ve Ahmet Maranki andız pekmezinin faydalarını şöyle sıraladılar

Keçi boynuzu pekmezi- Keçiboynuzu pekmezi kansızlığa karşı en iyi ve en etkili pekmezdir. Tadı ağır olduğundan yemesi pek keyifli değildir. Ancak faydaları müthiştir; *Kolestrolü düşürücü ve tansiyonu dengeleyici etkisi vardır. *Vücudu güçlendirir. Sizi daha enerjik bir hale getirir. Keçiboynuzu pekmezi dişler için derman *Dişlerinizde sorun varsa mutlaka bunu deneyin. Dişleri ve diş etlerini besler derdinizin devası olur. *Kansızlığa karşı ön koruyucudur. *Kemikleri güçlendirici özelliği vardır zira kalsiyum deposudur. *Keçiboynuzu pekmezinin az bilinen özelliği bağırsakları çalıştırdığı için çok iyi bir zayıflama aracı olmasıdır. *Çocuklar ve hamile bayanlar için protein değerleri bakımından çok faydalı olduğu için bu grubun özellikle tüketmesi yararlıdır. *Potasyum, kalsiyum, fosfor, magnezyum, demir, bakır, çinko minerallerini içerir. *Akciğer rahatsızlıklarına karşı da keziboynuzu pekmezi önerilmektedir.

#2
Foto - Hangi pekmez nelere faydalı? İbrahim Saraçoğlu ve Ahmet Maranki andız pekmezinin faydalarını şöyle sıraladılar

Dut Pekmezi ülkemizde en çok yapılan ve hemen her eve giren pekmez türlerinden biridir. Dut temizleyici özelliği sebebiyle özel şifalar barındırır. Haliyle pekmezi de ŞİFA deposudur. Peki nelere iyi geliyor. İşte listemiz; *Kansızlık derdi olanlar mutlaka tüketmeli. Zira dut pekmezi diğer muadilleri gibi bir numaralı kan yapıcıdır. *Mide hastalıklarında özellikle de ülser hastalığına karşı dut pekmezi çok iyi geldiği uzmanlar tarafından ifade edilmektedir. *Astım ve bronşit hastalıklarında rahatlatıcı etkisi vardır. *Soğuğa ve soğuk algınlığına karşı dut pekmezi, vücut direncinizi ve vücut ısınızı arttırıcı özelliğe sahiptir. *Sporcular için enerji kaynağıdır. *Bebeklerin büyümesinde ve gelişmesine yardımcıdır. *Çocukların zeka gelişimine katkısı büyüktür.* İki yemek kaşığı 20 gram pekmez insan vücudu için çok değerli olan 2 miligram demir, 80 miligram kalsiyum ve enerji içermektedir. *Dut pekmezi ile gargara yapılması durumunda ağız ve boğaz hastalıklarına karşı etkili olduğu söylenmektedir. *Sıklıkla rastlanan bir çocuk hastalığı olan pamukçuk hastalığına karşı yaygın olarak yine Dut Pekmezi kullanılmaktadır.

#3
Foto - Hangi pekmez nelere faydalı? İbrahim Saraçoğlu ve Ahmet Maranki andız pekmezinin faydalarını şöyle sıraladılar

Andız pekmezi- Toplumda pek bilinmeyen bir pekmez çeşidi olan andız pekmezi, andız ağacı meyvesinden elde edilmektedir. Özellik ile alerji, basur, kaşıntı, saç dökülmesi, sedef hastalığı, Gut, çocuklarda öksürük, yetişkinlerde alt ıslatma sorununun dermanıdır. İçerisindeki barındırdığı esansiyel yağ asitleri sayesinde antioksidan özelliğe sahiptir. Andız pekmezin tadı biraz acımsı olsa da bir şifa kaynağıdır. Çocuklara sabah ve akşam bir tatlı kaşı erişkinlere ise sabah ve akşam bir çorba kaşığı tüketilmesi uygundur. Andız pekmezi eşsiz bir öksürük şurubudur. Geçmeyen inatçı öksürükleri anında yok eder. Prof.Dr. İbrahim Saraçoğlu ve Prof.Dr. Ahmet Maranki andız pekmezinin eşsiz olduğunu belirterek faydalarını şöyle sıraladılar; *Saç dökülmelerini önler* Ağızda oluşan yaraları giderir* Ateş düşürücü özelliğe sahiptir* Balgam söktürür ve bronşite çok iyi gelir. *Kanı temizler karaciğeri korur.*Dalağı koruyucu özelliğe sahiptir *Gut hastalığını önleyicidir. *Alerji, kaşıntı ve egzama, sedef hastalığına çok faydalıdır. *Kalbi ve damarlarını korur. *Vücudumuzdaki biriken toksinleri dışarı atmamıza yardımcı olur. *Bağırsak sistemi için oldukça faydalıdır. Özellikle bağırsakta oluşan parazitleri etkisiz hale getirir, ishal ve basur oluşumu da engeller. *İdrar yolları için mükemmel bir şifalı bitkidir. İdrar yollarında oluşan iltihabı temizler bunun yanında idrar tutukluğu ve böbrek taşlarına iyi gelir. *Yetişkinlerde alt ıslatma sorunu için çok faydalıdır. *Cildimiz içinde oldukça şifalı bir bitkidir. Cildimizde oluşan çıbanlara veya iltihaplara krem haline getirip sürüldüğünde toplar ve dışa atımını sağlar.

#4
Foto - Hangi pekmez nelere faydalı? İbrahim Saraçoğlu ve Ahmet Maranki andız pekmezinin faydalarını şöyle sıraladılar

Hurma pekmezi- Türkiye'de çok bilinmez ama hurma pekmezi de tam bir şifa deposudur. Bakın nelere iyi gelir; *Kalp ve damar hastalıkları riskini azaltıcı bir etkisi vardır. *Hurma pekmezi, uzun süre aç kalındığında, üzerinizde oluşacak olan halsizliğe karşı çok faydalıdır. *Spor yapanlar içinse enerji içeceği görevini görür. *Zihnin ve beden gelişimine yardımcı olur. *Kuru öksürüğünüzü keser. *Boğaz ağrınızı giderir. *Bronşit ve soğuk algınlığına karşı etkilidir. *En önemlisi ise kansere karşı bitkisel bir çözümdür. Sizi kansere karşı ön koruyucu olarak korur.

#5
Foto - Hangi pekmez nelere faydalı? İbrahim Saraçoğlu ve Ahmet Maranki andız pekmezinin faydalarını şöyle sıraladılar

Karadut pekmezi- *İdrar söktürmeye yardımcı olur. *Mideyi kuvvetlendirir. Özellikle ülser sorunu olanlar için önerilir. *Bronşite ve öksürük gidermeye yardımcı olur. Göğüs ağrılarını giderir. *Kilo alımına yardımcı olur. Kan yapıcıdır. *Bebeğini emziren annelerde süt artırmaya yardımcı olur. *Yapısında bulunan yüksek vitamin ve mineral içeriği ile diş ve diş etleri üzerinde çok olumlu etkileri vardır.

#6
Foto - Hangi pekmez nelere faydalı? İbrahim Saraçoğlu ve Ahmet Maranki andız pekmezinin faydalarını şöyle sıraladılar

Üzüm pekmezi- Üzüm Pekmezi, dut gibi en çok bilinen pekmez türüdür. Üzüm pekmezinin faydaları ise şu şekildedir; *Vücudunuzdaki kan miktarını arttırır.* Doğal bir enerji deposudur.*İştah açıcıdır. *Hamilelik döneminde ve bebek gelişiminde çok etkilidir. Uzmanlar bu dönemlerde kullanılması önermektedirler. *Midenizi, bağırsaklarınızı ve böbreklerinizi kuvvetlendirir. *Damar sertliğine karşı ön koruyucudur. *Kan dolaşımınızı rahatlatır. Stresinizi azaltır. Pekmezlerde ne kadar kalori var? Dut pekmezi kalorisi : 300Üzüm pekmezi kalorisi : 242Keçiboynu pekmezi kalorisi : 270

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