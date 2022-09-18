Hangi pekmez nelere faydalı? İbrahim Saraçoğlu ve Ahmet Maranki andız pekmezinin faydalarını şöyle sıraladılar

Andız pekmezi- Toplumda pek bilinmeyen bir pekmez çeşidi olan andız pekmezi, andız ağacı meyvesinden elde edilmektedir. Özellik ile alerji, basur, kaşıntı, saç dökülmesi, sedef hastalığı, Gut, çocuklarda öksürük, yetişkinlerde alt ıslatma sorununun dermanıdır. İçerisindeki barındırdığı esansiyel yağ asitleri sayesinde antioksidan özelliğe sahiptir. Andız pekmezin tadı biraz acımsı olsa da bir şifa kaynağıdır. Çocuklara sabah ve akşam bir tatlı kaşı erişkinlere ise sabah ve akşam bir çorba kaşığı tüketilmesi uygundur. Andız pekmezi eşsiz bir öksürük şurubudur. Geçmeyen inatçı öksürükleri anında yok eder. Prof.Dr. İbrahim Saraçoğlu ve Prof.Dr. Ahmet Maranki andız pekmezinin eşsiz olduğunu belirterek faydalarını şöyle sıraladılar; *Saç dökülmelerini önler* Ağızda oluşan yaraları giderir* Ateş düşürücü özelliğe sahiptir* Balgam söktürür ve bronşite çok iyi gelir. *Kanı temizler karaciğeri korur.*Dalağı koruyucu özelliğe sahiptir *Gut hastalığını önleyicidir. *Alerji, kaşıntı ve egzama, sedef hastalığına çok faydalıdır. *Kalbi ve damarlarını korur. *Vücudumuzdaki biriken toksinleri dışarı atmamıza yardımcı olur. *Bağırsak sistemi için oldukça faydalıdır. Özellikle bağırsakta oluşan parazitleri etkisiz hale getirir, ishal ve basur oluşumu da engeller. *İdrar yolları için mükemmel bir şifalı bitkidir. İdrar yollarında oluşan iltihabı temizler bunun yanında idrar tutukluğu ve böbrek taşlarına iyi gelir. *Yetişkinlerde alt ıslatma sorunu için çok faydalıdır. *Cildimiz içinde oldukça şifalı bir bitkidir. Cildimizde oluşan çıbanlara veya iltihaplara krem haline getirip sürüldüğünde toplar ve dışa atımını sağlar.