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Yerel Aynı evde iki ayrı yardım çığlığı!
Yerel

Aynı evde iki ayrı yardım çığlığı!

Yeniakit Publisher
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Aynı evde iki ayrı yardım çığlığı!

İstanbul’un göbeğinde aynı evde yaşayan 86 yaşındaki Pakire Çağlayan ile 63 yaşındaki oğlu Metin Çağlayan’ın yardım çığlığı yürek burktu.

İstanbul’un göbeğinde aynı evde yaşayan 86 yaşındaki Pakire Çağlayan ile 63 yaşındaki oğlu Metin Çağlayan’ın yardım çığlığı yürek burktu.

Yatağa bağımlı anne ve şizofreni tanısı olduğu belirtilen oğlunun yaklaşık 1,5 yıldır sosyal destek alabilmek için birçok kuruma başvurduğu, ancak aileye düzenli olarak yalnızca yemek yardımı ulaştığı öne sürüldü. Ailenin iddialarına göre, oğlu tarafından şiddet gören yaşlı kadın ve sağlık sorunları bulunan oğlunun yaşadığı evde yardım bekleyişi sürüyor.

İstanbul’un göbeğinde bir evin içinden yükselen iki ayrı yardım çığlığı. 86 yaşındaki Pekire Çağlayan hasta yatağından kalkamıyor, kendi bakımını yapamıyor. 63 yaşındaki oğlu Metin çağlayan zihinsel engelli ailenin aktardığına göre şizofreni tanısı var. Bundan 8-9 ay önce annesini bıçakladığını, darbettiğini söyledi. Anne Pakire Çağlayan’ın sırtı yara bere içinde.

 

ÇALMADIKLARI KAPI KALMADI

Ailenin tek bir isteği var o da sosyal yardım. Yaklaşık bir buçuk senedir devletin hizmetlerinden faydalanmak istediler. Kaymakamlık, Sosyal Hizmetler, muhtarlık her birime gittiler, saymakla bitmiyor çaldıkları kapılar ama ailenin iddiasına göre eve ulaşan tek düzenli destek, yemek. Bu insanların ise yemek yemek için eli tutmuyor.

 

‘İLAÇLARININ DOZUNU YÜKSELTİP GERİ GÖNDERDİLER!’

Yine ailenin iddiasına göre, Metin Çağlayan’ı geçen hafta ambulansla Bakırköy’e gönderdiler. Bakırköy’de ise hastanın hastanede yatmasına gerek olmadığı belirtilerek ilaçlarının dozu yükseltilip geri gönderdiler.

‘BÜYÜK OĞLU İLGİLENMİYOR’

Ailenin iddiasına göre, yardıma ulaşmalarının önünde bir engel de evrak ve vasi süreci ve Pekire Çağlayan’ın Karasu’da yaşayan büyük oğlu ise bu süreçlerle hiç ilgilenmiyor.

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