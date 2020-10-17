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Spor Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup'ta ikinci oldu
Spor

Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup'ta ikinci oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-17 20:25:06 -
Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup'ta ikinci oldu

İSTANBUL (AA) - Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa’da dördüncü ayağın ilk yarışında ikinci oldu.

Belçika'daki Spa-Francorchamps'ta koşulan ilk yarışta Ayhancan Güven, damalı bayrağın altından ikinci sırada geçti.

Yarışa ikinci cepten başlayan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, yarışın son saniyelerine kadar yerini korumayı başardı.

Porsche Carrera Cup Fransa'da dördüncü ayağın ikinci yarışı yarın saat TSİ 13.45'te başlayacak.

Şampiyonanın beşinci ve son ayağı 30 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Barselona'da koşulacak.

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