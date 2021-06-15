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Yerel Aydın'da feci olay! 5 yaşındaki çocuk...
Yerel

Aydın'da feci olay! 5 yaşındaki çocuk...

Aydın’ın Köşk ilçesinde sulama havuzuna düşen 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 23:54:00 -
Aydın'da feci olay! 5 yaşındaki çocuk...

Aydın’ın Köşk ilçesinde Sarıçam Mahallesi Çatma mevkisinde Y.E.G, henüz bilinmeyen bir nedenle sulama kanalına düştü.

Çocuğun havuzda olduğunu görenler durum sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Y.E.G'nin öldüğünü belirledi.

Çocuğun cesedi savcılık incelemesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

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