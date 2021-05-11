Ayasofya 'mahya'sına kavuştu, Yunanistan kudurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Yunanistan'ın, Ayasofya'nın yeniden cami olmasına yönelik hazımsızlığı, artarak devam ediyor. Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nde Ayasofya Camisi'ne asılan 'mahya' Yunanları kudurttu.

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Ülkesindeki bir canlı yayında konuşan Yunan Bakan Adonis Georgiadis, haddini de sınırını da aşarak, "Ayasofya, Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanabileceği en büyük şanşlardan birisiydi. Şimdi Ayasofya'yı yanıp sönen ışıklarla dolduruyor. Bu çok saçma. Söyleyeceklerime yazık olur." dedi.

İşte Yunan basınında yapılan bazı hazımsız yorumlar!

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