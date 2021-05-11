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İSLAM Ayasofya 'mahya'sına kavuştu, Yunanistan kudurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar
İSLAM

Ayasofya 'mahya'sına kavuştu, Yunanistan kudurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar

Ayasofya-i Kebir Camii'nde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi için asılan 'La İlahe İllallah' yazılı mahya, Yunan basınını kudurttu.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 01:16:00 - 2021-05-11 01:20:23
Ayasofya 'mahya'sına kavuştu, Yunanistan kudurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar

 Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr 

Yunanistan'ın, Ayasofya'nın yeniden cami olmasına yönelik hazımsızlığı, artarak devam ediyor. Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nde Ayasofya Camisi'ne asılan 'mahya' Yunanları kudurttu.

Yunan Bakan haddi aşan üslubuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı!

Ülkesindeki bir canlı yayında konuşan Yunan Bakan Adonis Georgiadis, haddini de sınırını da aşarak, "Ayasofya, Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanabileceği en büyük şanşlardan birisiydi. Şimdi Ayasofya'yı yanıp sönen ışıklarla dolduruyor. Bu çok saçma. Söyleyeceklerime yazık olur." dedi.

İşte Yunan basınında yapılan bazı hazımsız yorumlar!

Star Gr: "Erdoğan'ın Ayasofya'daki kışkırtıcı festivali"

İefimerida: "Ankara'nın yeni şovu! Ayasofya'ya ışıklı yazılar"

Qema: "Ayasofya'da ışıkla meydan okuma!"


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