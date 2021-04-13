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İSLAM Ayasofya Camii'nde yıllar sonra ilk iftar ezanı
İSLAM

Ayasofya Camii'nde yıllar sonra ilk iftar ezanı

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından ilk iftar ezanı okundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 23:17:00 -

11 ayın Sultanı Ramazan ayı bugün başladı. Her yıl yoğunluğun yaşandığı camilerde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu yıl Ramazan'ın ilk günü az sayıda kişi vardı.

Ayasofya'da ilk iftar ezanı

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından ilk iftar ezanı okundu. Ayasofya Camii müezzini minareye çıkarak Ramazan'ın ilk günü ezanını okudu. Minareden okunan ezan havadan da görüntülendi.

87 yıl sonra ibadete açılmıştı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 87 yıl sonra müze esaretinden kurtulup, 24 Temmuz’da yeniden ibadete açılmıştı.

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