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Yerel Ayakkabı boyacısı gençlere müjde!
Yerel

Ayakkabı boyacısı gençlere müjde!

Ağrı'da, ihtiyaç sahibi ailesinin geçimi için ayakkabı boyacılığı yapan genç, hem eğitime kazandırıldı hem de işe yerleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 11:56:00 -
Ayakkabı boyacısı gençlere müjde!

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, kent merkezinde ayakkabı boyacılığı yaparak aile ekonomisine katkı sağlayan 18 yaşındaki Sezgin Levent'in okula kazandırılması için aileyle iletişime geçti. Yetkililer, Levent'i, Ağrı Mesleki Eğitim Merkezine kaydederek yeniden eğitimine başlamasını sağladı.

Haftanın belirli günleri bu merkeze giden Levent, bazı günlerde de Ağrı Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde çalışıp kazandığı parayla aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Ramazan Bayramı öncesi bir mağazaya götürülerek çeşitli kıyafetler hediye edilen Levent, 4 yılda tamamlayacağı eğitimini bitirince ustalık belgesi ve iş yeri açma belgesinin yanı sıra lise diploması da alacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, AA muhabirine, Levent'in 11 kişilik bir ailede büyüdüğünü ve 4 yıl önce ortaokuldan mezun olduktan sonra eğitimine devam etmediğini söyledi.

Levent'i yeniden eğitime kazandırdıkları için çok mutlu olduklarını dile getiren Kökrek, okul hayatının yanında temin ettikleri iş hayatıyla da gencin yüzünün güldüğünü belirtti.

"Kardeşimiz hem sanayi sitesinde çalışarak aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de eğitimine devam ediyor. 4 yıl sonra mezun olduktan sonra meslek lisesi diploması almış olacak." diyen Kökrek, Mesleki Eğitim Merkezinin de önemine dikkati çekti.

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