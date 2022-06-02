Axel Witsel Türkiye yolcusu

Galatasaray 'da sezon başından beri çözüm bulunamayan 6 numara pozisyonu için flaş bir hamle gerçekleşti. Sarı-Kırmızılılar, Borussia Dortmund'dan ayrılmaya hazırlanan Axel Witsel'i gözüne kestirdi. Galatasaray'da her iki başkan adayı için de transfer görüşmeleri yapan Cenk Ergün'ün, son olarak Belçikalı orta sahayla temasa geçtiği bildirildi. Fransız medyasında yer alan haberlere göre, bonservisi elinde olan 33 yaşındaki futbolcuyla en ciddi olarak Marsilya ve Galatasaray ilgileniyor. Witsel'in Marsilya'ya da yakın olduğu, ancak şu ana kadar anlaşma sağlanamadığı ifade ediliyor. Galatasaray cephesindeki tek belirsizlik ise seçim süreci. Eğer Witsel, 11 Haziran'daki kongreye kadar Marsilya'ya imza atmazsa, tecrübeli futbolcunun İstanbul'a getirilmesi planlanıyor.

Kariyerine Standard Liege altyapısında başlayan Axel Witsel, 2011'de 9 milyon Euro'ya Benfica'ya, 2012'de 40 milyon Euro'ya Zenit'e transfer oldu. 4.5 yıl Zenit forması giyen Witsel, Ocak 2017'de 20 milyon Euro'ya Çin kulübü Quanjian'a imza attı. Ancak Uzakdoğu macerası kısa süren tecrübeli orta saha, 1.5 yıl sonra Avrupa'ya dönme kararı aldı ve 2018 yazında 20 milyon Euro'ya Borussia Dortmund'a transfer oldu. 4 yıldır Almanya'da forma giyen Witsel, sözleşmesinin bitimiyle takımından ayrılmaya karar verdi. Bonservisine toplamda 89 milyon Euro ödenen deneyimli ön libero, geçtiğimiz sezon Dortmund formasıyla 41 resmi maçta 2 bin 771 dakika süre aldı ve herhangi bir sakatlık sorunu yaşamadı.

Kaynak: Fanatik