Avukatın şüpheli ölümü
Batman’da Kozluk Karayolu’nda 42 yaşındaki Avukat Faruk Özkan’ın cansız bedeni bulundu. Özkan’ın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrasında belli olacak.
Batman’da Kozluk Karayolu’nda 42 yaşındaki Avukat Faruk Özkan’ın cansız bedeni bulundu. Özkan’ın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrasında belli olacak.
Batman’da bir avukatın cansız bedeni yol kenarında bulundu.
Edinilen bilgilere göre olay Batman-Kozluk Karayolu’nda Bıçakçı Köyü mevkisinde meydana geldi.
42 yaşındaki Avukat Faruk Özkan’ın cansız bedeni vatandaşlar tarafından bulundu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
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Cansız bedeni Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürülen avukat Faruk Özkan’ın ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrasında belli olacağı belirtildi.
Batman Baro Başkanı Erkan Şenses, Özkan'ın Adana Barosu eski üyesi olduğunu belirtti. Jandarma olay ile ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA