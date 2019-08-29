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Avukat Hasan İlter, idam cezasını yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi: İdamın getirilmesinde hukuki bir engel yoktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘İdam meclisten geçerse onaylarım’ sözlerinin ardından idamın hukuksal yönünü yeniakit.com.tr’ye değerlendiren Avukat Hasan İlter, “İdamın gelmesinde hukuki bir engel yoktur. Bir hukukçu olarak ahlaki açıdan şedid olan suçlar için idam getirilmesine ben de taraftarım.” dedi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:03
Avukat Hasan İlter, idam cezasını yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi: İdamın getirilmesinde hukuki bir engel yoktur

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Canilerce işlenen taciz, tecavüz gibi suçların artışının ardından milletin, ‘idam isteriz’ sözlerine cevap, “Meclisten geçerse ben de onaylarım” ifadeleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelmişti. yeniakit.com.tr’ye konuşan Avukat Hasan İlter idamın getirilmesinde hukukî bir engel olmadığına dikkat çekerek, “Bir hukukçu olarak ahlaki açıdan şedid olan cinsel istismar, çocuk kaçırma ve öldürme gibi suçlar için idam getirilmesine taraftarım. Lakin idam geri dönüşü olmayan bir ceza. Bu sebeple sınırlarının iyi çizilmesi gerekir.” ifadelerini kullandı.

“Devlet suçu önlemek ve caydırıcı olmak amaçlarıyla tedbirler almalıdır!”

“Devlet gerek olduğu halde her türlü tedbiri almakla mükelleftir.” diyen İlter, sözlerine şöyle devam etti: “Suçu önlemek amacıyla, caydırıcı olmak amacıyla devlet her çeşit tedbiri alır. Buna binaen idamın getirilmesinde hukuki açıdan herhangi bir engel yok. Tek sorun Avrupa Birliği’dir. AB’de idam cezası yoktur. Lakin Amerika başta olmak üzere dünyanın diğer birçok ülkesinde idam vardır ve uygulanmaktadır.”

“İdamın sınırları iyi belirlenmelidir!”

Avukat Hasan İlter, idamın bir canın sonlandırılması olduğuna ve geri dönüşünün olmadığına dikkat çekerek şöyle konuştu: “İdamın geri dönüşü yoktur. Bu sebeple sınırların iyi belirlenmesi gerekmektedir. Cezanın uygulanabilir olması için kesin sonuçlara ulaşılması gerekmektedir. Hukukta bu da şu an tartışılmaktadır. Bundan dolayı suç belirleme kıstaslarının üzerinde gerçekten düşünülmeli, herhangi bir yanlış sonuca mahal vermeyecek çerçeveler çizilmelidir. Bunun yanı sıra idam getirilmemiş olsa bile, kişinin aldığı ağır cezanın tamamını hücrede geçirmesi sağlanabilir. Yani koğuş sistemine hiç geçmeden kişi ömrünün sonuna kadar bir hücreye kapatılabilir. Bu noktada da hücrenin şartları kanunlarla belirlenmiştir.”

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:03
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