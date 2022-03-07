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Dünya Avrupa'nın durumu içler acısı! Rusya'ya karşı haydut ABD'ye sığındılar
Dünya

Avrupa'nın durumu içler acısı! Rusya'ya karşı haydut ABD'ye sığındılar

Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal etmesinin ardından Avrupa'da enerji bağımlılığının da etkili olduğu bir panik havası hakim. Moskova'ya karşı askeri hamlede bulunamayan Avrupa'da bazı ülkeler küresel haydut ABD'ye sığındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 19:31:00 -
Avrupa'nın durumu içler acısı! Rusya'ya karşı haydut ABD'ye sığındılar

Rus ordusu Vladimir Putin'in emriyle Ukrayna topraklarını işgal etmeye başladı. Avrupa'nın göbeğinde yaşanan Rusya - Ukrayna savaşı 12. gününde devam ediyor.

Savaşla beraber, Avrupa genelinde enerji bağımlılığının da etkili olduğu bir panik havası hakim.

Moskova'ya karşı askeri hamlede bulunamayan Avrupa'da bazı ülkeler, dünya üzerinde haydutluk vazifesi yapan ABD'ye sığındı.

Bu duruma Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics'in yaptığı açıklamalar adeta örnek niteliğinde.

"Putin'in Rusya'sına dair artık hiçbir hayalimiz yok."

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Baltık ülkeleri turu kapsamında bir araya gelen Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics, ortak basın toplantısında, Rusya'nın bundan sonra politikalarını değiştireceğine dair bir inancı kalmadığını belirterek, "Putin'in Rusya'sına dair artık hiçbir hayalimiz yok." dedi.

ABD askerlerinin ülkesinde daimi kalmasını talep etti

Rinkevics, "Son gelişmelerden yola çıkarak, Letonya'daki ABD güçlerinin varlığının kalıcı olmasından memnuniyet duyarız." şeklinde konuştu.

Rinkevics, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı üzerine Baltık ülkelerinin kıyı savunma sistemini daha da güçlendirmesi gerektiğinin altını çizerek, "Rusya'nın Ukrayna'ya sorumsuz saldırıları, bunun Avrupa'nın güvenliği ve ittifakımızın güvenliğine uzun dönemli bir tehdit içerdiğini bir kez daha kanıtlamıştır." ifadelerini kullandı.

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