Avrupa ülkesinde doğalgaz ve elektrik kararı! Faturaları devlet ödeyecek

Almanya'da enerji fiyatlarına üst sınır getirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Önlem paketi kapsamında ayrıca Alman vatandaşlarına aylık 49 euro'luk toplu ulaşım bileti sağlanacak. Bununla birlikte haneler ve küçük işletmelerin aralık ayındaki gaz faturaları bir kereliğine devlet tarafından ödenecek.

Almanya'da federal ve eyalet hükümetleri, yüksek enerji fiyatları ve enflasyon karşısında tüketicileri ve şirketleri rahatlatmak için enerji fiyatlarına üst sınır getirilmesinde anlaştı.

Scholz, eyaletlerle alınan yeni önlemlerin maliyetinin 200 milyar euro'yu bulacağını aktardı.

Alınan önlemlerin özellikle Ukrayna krizi göz önünde bulundurulduğunda gerekli olduğunu belirten Scholz, "Savaşın sonuçları olduğunu görüyoruz" dedi.

Başbakan, ülkede halihazırda bir milyondan fazla Ukraynalının kayıtlı olduğunu sözlerine ekledi.

Önlem paketinde neler var?

Mart 2023'ten en az Nisan 2024 sonuna kadar bir önceki yılın tüketiminin yüzde 80'i için gaz fiyatları kilovatsaat başına 12 euro sentle sınırlandırılacak. 1 Şubat 2023'e kadar geriye dönük etki göstermesi de bekleniyor.

Ocaktan itibaren büyük sanayi şirketleri için de gazda üst sınır uygulanacak. 25 bin büyük sanayi gaz tüketicisi için 2021 yılı tüketiminin yüzde 70'i sübvanse edilecek.

Öte yandan haneler ve küçük işletmeler, aralık ayında gaz faturaları için bir kerelik ödeme alacak.

Elektrikte ise hanelerin ve küçük şirketlerin bir önceki yılın tüketiminin yüzde 80’ine kilovatsaat başına 40 euro sent fiyat tavanı uygulanacak. Sanayi şirketlerinde ise fiyat tavanı kilovatsaat başına 13 euro sent olacak.

Ayrıca karbon emisyonları azaltmak ve vatandaşların yükselen enflasyonla başa çıkmasına yardımcı olmak amacıyla Ocak 2023’ten itibaren ülke çapında aylık 49 euro'luk toplu ulaşım bileti sağlanacak.

Almanya çapında geçerli olacak ve 49 euro'luk toplu taşıma araçları bileti, federal ve eyalet hükümetleri tarafından finanse edilecek ve yaklaşık 3 milyar euro'ya mal olacak.

Gaz ve elektrik fiyatı üst sınırı, ek bütçe yapılmadan Kovid-19 salgını sırasında şirketlere yardımcı olmak için kurulan Ekonomik İstikrar Fonu (WSF) aracılığıyla finanse edilecek.

Öte yandan, Almanya'da eylülde yüzde 10 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki son yükselişle ekimde yüzde 10.4'e çıkarak 1951'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.