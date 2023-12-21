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Spor Avrupa Süper Ligi'yle ilgili flaş karar
Spor

Avrupa Süper Ligi'yle ilgili flaş karar

Yeniakit Publisher
2023-12-21 13:39:00 -
Avrupa Süper Ligi'yle ilgili flaş karar

Avrupa Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını engelleyerek rekabet yasasına aykırı hareket ettiğine hükmetti.

Avrupa Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın 2021'de Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını engelleyerek rekabet yasasına aykırı hareket ettiğine karar verdi.

Karar sonrası LaLiga yönetiminden şu açıklama yapıldı:

"Bugün Avrupa Süper Ligi'nin bencil ve elitist bir model olduğunu her zamankinden daha fazla vurguluyoruz."

"MAÇLARI ÜCRETSİZ YAYINLAMAYI PLANLIYORUZ"

Avrupa Süper Ligi CEO'su Bernd Reichart ise karar sonrası şu ifadeleri kullandı:
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"Yarışma hakkını kazandık. UEFA'nın futboldaki tekeli bitti. Futbol artık özgür. Kulüpler artık yaptırımlardan korkmuyor ve geleceklerini belirleyebilecekler. Taraftarlar için Süper Lig maçlarını ücretsiz olarak yayınlamayı planlıyoruz. Kulüplere gelirleri garanti edilecek."

AVRUPA SÜPER LİGİ

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri 19 Nisan 2021'de Avrupa Süper Ligi girişimini başlattıklarını açıklamıştı. İlk formata göre 20 takımın yer alacağı ligin kurucusu 15 kulüp, organizasyonda kalıcı olarak kalacak, diğerleri ise liglerindeki başarı kriterlerine göre belirlenecekti.

FIFA, UEFA ve spor kamuoyundan gelen sert tepkilerin ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki 9 kulüp, bu organizasyondan çekildiklerini duyurmuştu. UEFA ve FIFA, oluşumdan çıkmayan 3 takımın, kendilerine bağlı organizasyonlardan ve ulusal liglerden çıkarılması, uluslararası maçlara oyuncu göndermesinin yasaklanması gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği konusunda uyarmıştı.

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