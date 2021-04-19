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Spor Avrupa Süper Ligi'ne katılan futbolcular Dünya Kupası'nda oynamayacak mı?
Spor

Avrupa Süper Ligi'ne katılan futbolcular Dünya Kupası'nda oynamayacak mı?

Avrupa Süper Ligi'ne katılanlar ceza alacak mı? 12 kulübün ortak kararıyla Avrupa Süper Ligi organizasyonun düzenleneceği açıklandı. Dünya futbolu ise bu karara tepki gösteriyor. Son olarak konu hakkında UEFA Başkanı Caferin'den açıklama geldi. Peki, Avrupa Süper Ligi'ne giden kulüplere ceza verilecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-19 16:53:00 -
Avrupa Süper Ligi'ne katılan futbolcular Dünya Kupası'nda oynamayacak mı?

Avrupa’nın önde gelen 12 takımı Avrupa Süper Ligi organizasyonu konusunda anlaştı. Bu karara başta UEFA ve FIFA başta olmak üzere pek çok ülke federasyonu da tepki gösterdi. Peki, turnuvaya katılana ceza verilecek mi?

Avrupa Süper Ligi'ne katılan futbolcular Dünya Kupası'nda oynamayacak mı?

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Açgözlülükten başka hiçbir şeyle motive edilmeyen birkaç kulübün, kendi kendilerine hizmet teklifine karşı bir arada durduğumuzu daha fazla vurgulayamazdım. Kapalı ligde oynayan oyuncular, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nda forma giyemeyecekler. Milli takımlarına davet alamayacaklar” açıklamasında bulundu.

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