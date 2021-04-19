Avrupa Süper Ligi'ne Galatasaray katılacak mı? Avrupa Süper Ligi'nde hangi kulüpler yer alacak?

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kendilerine gelen şu an için bir resmi teklif bulunmadığını belirtti. Cengiz, “Galatasaray menfaatleri neyi gerektirirse onu yaparım. Tabii ki camianın izni ve onayı olmadan karar veremeyiz. Avrupa’da bütün büyük kulüplerin başkanları benim yakın dostum. Özellikle Real Madrid Kulübü Başkanı Perez ile ayrı bir dostluğumuz var. Hatta bir maç sonrası torunum Mert’e hediye ettiği formayı unutamam. Dediğim gibi şu an için bize gelen resmi bir teklif yok. Böyle bir teklif gelirse, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederiz" diye konuştu.

Avrupa Süper Ligi'nde hangi kulüpler yer alacak?

20 takımlı bir lig olarak tasarlanan organizasyonda 15 kurucu kulüp sabit şekilde katılım gösterecek. Geriye kalan 5 takım ise henüz duyurusu yapılmayan yıllık performansa dayalı olarak belirlenecek. 15 kurucu üyenin 12'si belli oldu; İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid. Kalan 3 kulübün kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Katılım sağlayan 20 takım, 2 gruba ayrılacak ve deplasmanlı lig usûlü uygulanacak. Ağustosta başlayacak turnuvada grupları ilk 3'te bitirenlerin direkt çeyrek finale yükseleceği, ligi 4. ve 5. sırada tamamlayan takımların çeyrek finale yükselmek için play-off karşılaşması yapacağı bildirildi. Çeyrek finalin çift maç usulüne göre oynanacağı, final müsabakasının da mayıs ayında yapılacağı belirtildi.