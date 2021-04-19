Avrupa’nın en önemeli 12 kulübü, ‘EUROPEAN SUPER LEAGUE' isminde bir lig kurmaya karar verdi. UEFA başta olmak üzere bu karara FIFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri ile Fransa Futbol Federasyonu tepki gösterdi. Kulüpler Birliği Vakfı, kurulması planlanan "Avrupa Süper Ligi"nin Avrupa futbolunun birliğine darbe vuracağını savunarak, UEFA'ya destek verdi. Avrupa Kulüpler Birliği ise Süper Lig kararına destek verdi. Peki, hangi takımlar bu ligde yer alacak?

Avrupa Süper Ligi takımları kimler? Avrupa Süper Ligi’ne katılan takımlar hangileri?

Avrupa Süper Lig’i kurucu takımları şöyle: İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City ve Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 12 kurucu kulübün yanına 3 kulüp daha katılacak ve bu kulüpler ligde kalıcı olacak.

Ağustos ayında başlaması planlanan turnuvada takımlar, 10'arlı iki gruba ayrılacak ve birbirleriyle evinde ve deplasmanda olmak üzere karşılaşacak. Gruplarını ilk 3'te tamamlayanlar, doğrudan çeyrek finale yükselecek. Ligi 4. ve 5. sırada tamamlayan takımlar ise çeyrek finale yükselmek için play-off turunda iki maçta karşılaşacak.

Turnuvanın kalan kısmında takımlar, finale kadar çift maç eleme usulü tur atlayacak. Mayıs ayında tarafsız sahada oynanacak final maçı ise tek maç üzerinden yapılacak.

Erkeklerin ardından kadın futbolunda da aynı turnuvanın yapılması planlanıyor.