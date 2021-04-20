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Spor Avrupa Süper Ligi sonrası Rusya’dan Türkiye’ye çağrı! ‘Kendi ligimizi kuralım’
Spor

Avrupa Süper Ligi sonrası Rusya’dan Türkiye’ye çağrı! ‘Kendi ligimizi kuralım’

Dünya futbolunu ayağa kaldıran 'Avrupa Süper Ligi' oluşumu sonrası Rusya Futbolcular ve Antrenörler Sendikası Genel Sekreteri Nikolay Grammatikov'dan Türkiye’ye flaş çağrı geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 09:30:00 -
Avrupa Süper Ligi sonrası Rusya’dan Türkiye’ye çağrı! ‘Kendi ligimizi kuralım’

Avrupa Süper Ligi; İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid'in katılımlarıyla resmen kuruldu.

Avrupa'daki maçların kalitesini ve yoğunluğunu iyileştirme, en iyi kulüp ve oyuncuların düzenli olarak rekabet etmelerini sağlamak amacıyla oluşturulan bu yapıda kulüplere toplam 3,5 milyar avro ödeneceği ifade edildi.

Türkiye'den kulüplerin adı anılmıyor

Tüm bu projede Porto, Ajax gibi kulüplerin adı geçerken Türkiye'nin adı anılmıyor. Son 5 yılda 13. basamağa gerileyen Türkiye ile ilgili Rusya'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Rus futbolu, Avrupa Süper Ligi kurulmasının ardından ayaklanırken başta Türkiye olmak üzere Avrupa Süper Ligi dışındaki liglere çağrıda bulundu.

‘Gelin biz de kendi ligimizi kuralım’

Gündeme bomba gibi düşen gelişmenin ardından yeni bir öneri Rusya Futbolcular ve Antrenörler Sendikası Genel Sekreteri Nikolay Grammatikov'dan geldi.

Nikolay Grammatikov, Avrupa Süper Ligi dışında yer alan ülkenin liglerine çağrıda bulunarak 'Gelin biz de kendi ligimizi kuralım' dedi.

Grammatikov, "Rusya Ligi ve bu lig dışındaki diğer liglerden bahsedecek olursak, biz de bölgesel düzeyde benzer bir lig oluşturabiliriz. Doğu Avrupa ve Güney Avrupa, Rusya için makul bir adım olabilir. Türk kulüplerinin de katılımıyla birleşik bir lig ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.

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