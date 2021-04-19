Avrupa futbolunda devrim! Resmen ilan ettiler

Avrupa futbolunun 12 dev kulübü, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi formatını reddederek planladıkları tarihi kararı resmen duyurdu. İspanyol ekipleri Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid ile İtalyan takımları Inter, Juventus ve Milan'a 6 Premier Lig devi Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham'ın eşlik ettiği oluşum, Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıkladı.

Başkan belli oldu!

ABD'deki bankacılık ve finans devi JP Morgan tarafından finanse edilen projede başkan ise Real Madrid Başkanı Florentino Perez seçildi.

Bir süredir ligin kurulması adına devam eden görüşmelerin gün içerisinde resmi şekilde detaylandırılması bekleniyordu. Almanya ve Fransa'dan hiçbir takımın şu an için yer almıyor olmasıyla geçen senenin Şampiyonlar Ligi finalistleri Bayern Münih ile PSG'nin organizasyonda olmamaları bekleniyor. İki takımın UEFA tarafına daha yakın durdukları belirtilmekte.

Maddi yatırım kısmıyla katılımcıların ilgisini çeken organizasyonda 3.5 milyar Euro'luk bir payın bölüştürülmesi ve ilk 6 takımın 350 milyon Euro'luk bir gelir sağlaması hedefleniyor.

Fransa ve Almanya'dan takım yok

Fransız ve Alman kulüpleri ise UEFA'ya yakın bir tavır sergileyerek bu organizasyonda olmak istemediklerini bildirdiler.

12 kulüp, Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklarsa UEFA 12 kulübü de 2023-2024 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi organizasyonuna dahil etmeyecek.

Uefa, Serie A, Premıer Lig ve La Liga'dan ortak açıklama:

"Avrupa Süper Ligi'ne katılma kararı alan kulüpler, yerel ligler, UEFA ve FIFA organizasyonlardan men edilecek. Aynı zamanda bu kulüplerin oyuncularının da milli takımlarını temsil edemeyebileceği ifade edildi. Söz konusu açıklamada, bu projeye karşı olan kulüplerin bizimle birlikte savaşmaya devam ediyoruz"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Avrupa Süper Ligi futbola ciddi şekilde zarar verir. Otoritelerin harekete geçmesini destekliyoruz. Bu fikir Ulusal liglere büyük zarar verir ve taraftarları da etkileyecek. İlgili kulüpler herhangi bir adım atmadan önce taraftarlara ve daha geniş futbol topluluğuna yanıt vermeli" dedi.

"Avrupa futboluna darbe vurur"

Kulüpler Birliği, Avrupa Süper Ligi'nin futbola büyük bir darbe vuracağını belirterek, "Avrupa Süper Ligi, Avrupa futbolunun bütünlüğüne düzeltilemez bir darbe vuracaktır. Kulüpler Birliği, futbolun ruhunu yerle bir edecek bu talihsiz fikre karşı UEFA ve paydaşlarının yanındadır." ifadelerini kullandı.

Avrupa Kulüpler Birliği ise şu ifadeleri kullandı:

"Birliğimiz, bugün medyada bulunan 'Avrupa Süper Ligi' modeline şiddetle karşı çıkmaktadır."

Avrupa Süper Ligi nedir, formatı ne?

Avrupa futbolunun patronu UEFA ile Avrupa Kulüpler birliği arasında Şampiyonlar Ligi formayı ve TV yayın haklarının pazarlama sisteminin düzenlenmesi konusunda anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine Avrupa'nın 12 büyük kulübü Avrupa Süper Ligi projesini hayata geçirme kararı aldı. İngiltere Premier Ligi'nden Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, İspanya La Liga'dan Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid, İtalya Serie A'dan Milan, Inter ve Juventus bu turnuvaya onay verdi. Bu fikre onay vermeyen PSG, Avrupa Süper Ligi'nde yer almayacak.

UEFA ile kulüpler arasında yaşanan anlaşmazlığın ana sebebi olarak, Avrupa Kulüpler Birliği'nin, Devler Ligi'nin ticari hakları ve yayın haklarında daha fazla söz sahibi olmak istemesi gösterildi.

Avrupa Süper Ligi'nde hangi takımlar var?

Avrupa futbolunun 12 dev kulübü, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi formatını reddederek planladıkları yeni oluşumu resmen duyurmaya hazırlanıyorlar. İspanyol ekipleri Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid ile İtalyan takımları Inter, Juventus ve Milan'a 6 Premier Lig devi Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham eşlik ediyor.