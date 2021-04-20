​Avrupa futbolunda deprem devam ediyor

İngiliz Sky News kanalın haberinde, Avrupa Süper Ligi'nin kurucu 12 üyesinden biri olan Chelsea futbol takımının ligden çekilmek için belgeleri hazırlamaya başladığı iddia edildi.

Kararın arkasında, taraftarın protestolarını göz önünde bulunduran Chelsea sahibi Roman Abramovich'in olduğu düşünülüyor.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre ise, Manchester City, Avrupa Süper Ligi'nden ayrıldı.

talkSPORT'un iddiasına göre, Avrupa Süper Ligi'nin kurucusu olan 12 futbol takımının bu gece ligi dağıtma konusunu ele almak üzere toplanması bekleniyor.

Guardian gazetesinin haberinde ise, konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Chelsea'nin böylesi bir kargaşadan sonra iyiniyetli bir şekilde ligden ayrılan ilk takım olmasının ardından, diğer takımların da kendilerini buradan çok hızlı bir şekilde çıkarmanın yollarını arıyor olmaları bekleniyor. Hiç kimse, eve dönen son kişi olmak istemez."