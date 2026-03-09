  • İSTANBUL
Avcılar'da sahte plaka ve ehliyetsiz sürüşe rekor ceza: "Motorun değeri cezanın dörtte biri"

İstanbul Avcılar'da öğle saatlerinde gerçekleştirilen polis denetimi, kuralları hiçe sayan bir motosiklet sürücüsü için oldukça pahalıya patladı. Merkez Mahallesi'nde bir cadde üzerinde seyir halindeyken durdurulan şahıs, yapılan sorgulamalar neticesinde adeta bir usulsüzlük abidesi çıktı.

Denetimden ceza yağdı

Polis ekiplerinin detaylı incelemesi sonucunda sürücünün ve aracın şu kusurları tespit edildi:

  • Motosikletin üzerindeki plakanın sahte olduğu anlaşıldı.
  • Sürücünün ehliyetsiz araç kullandığı belirlendi.
  • Motosikletin muayene ve sigortasının bulunmadığı ortaya çıktı.

Tüm bu ihlaller birleşince, sürücüye toplamda 226 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahıs, "Resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

"Ödenir, Allah büyüktür"

Yediği rekor cezadan sonra pişmanlık yerine ilginç bir tavır sergileyen sürücü, basın mensuplarına yaptığı açıklamada plakasının düştüğünü iddia etti. Cezanın miktarı hakkında konuşan sürücü, "Ödenir, Allah büyüktür. Motorun değeri zaten cezanın dörtte biri" diyerek durumun absürtlüğünü dile getirdi.

Trafik güvenliği için denetimler sürüyor

Emniyet yetkilileri, özellikle sahte plaka ve ehliyetsiz kullanım gibi trafik güvenliğini doğrudan tehlikeye atan durumlara karşı denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

