AUZEF vize sınavları ne zaman bitiyor? AUZEF Bahar dönemi ara sınav tarihleri
AUZEF Bahar dönemi ara sınavları başladı. 24 Nisan'da AUZEF öğrencileri vize sınavlarına girecek. Peki, AUZEF online vize sınavları ne zaman bitiyor? İşte AUZEF Bahar dönemi ara sınav tarihleri...
İstanbul Üniversitesi AUZEF öğrencileri için online vize sınavları bugün itibarıyla başladı. Sınava girecek öğrenciler sınavın ne zaman sonra ereceğini araştırmaya başladı. Peki, AUZEF online vize sınavları ne zaman bitiyor?
AUZEF vize sınavları ne zaman bitiyor?
"24 Nisan – 05 Mayıs 2021 tarihleri arasında "Kovid Pozitif" hasta olduğunu gösteren resmi belgeyi çözüm merkezi üzerinden Fakültemize ileten öğrencilerimizin sınavları daha sonra ilan edilecek bir tarihte yapılacaktır."
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Her ders için sınav takviminden bir gün belirlendi. Belirtilen günde https://esinav.istanbul.edu.tr adresinden ilgili derse ait sınav 04.00 ile 23.59 saatleri arasında istenilen zaman gerçekleştirebilecek.