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Eğitim AUZEF sınav tarihi değişti mi? 2021 AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak?
Eğitim

AUZEF sınav tarihi değişti mi? 2021 AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak?

AUZEF bahar dönemi ara sınavı ne zaman yapılacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF’de okuyan öğrenciler bahar dönemi vize sınavı ne zaman yapılacak? sorusunu sormaktaydı. Gelen son dakika gelişmesine göre, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine (AUZEF) Bahar Dönemi sınav takvimi güncellendi. Arkan korona vakaları nedeniyle 2021 Yılı AUZEF bahar dönemi ara sınavı online olarak yapılacak. Peki 2021 AUZEF sınavları ne zaman? AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-24 08:24:00 - 2021-04-24 08:28:00
AUZEF sınav tarihi değişti mi? 2021 AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak?

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine (AUZEF) Bahar Dönemi sınav takvimi güncellendi. İstanbul Üniversitesi 2021 Yılı AUZEF Bahar Dönemi Ara Dönem (Vize) Sınavları online olarak yapılacağı açıklanırken, 2021 AUZEF vize sınavları da ne zaman yapılacağı kesinleşmiş oldu.

2021 AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak?

2021 Yılı AUZEF Bahar Dönemi Ara Dönem (Vize) Sınavı 24 Nisan - 5 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak. Her ders için, belirtilen sınav takviminden bir gün tayin edilecek. Belirtilen günde https://esinav.istanbul.edu.tr adresinden ilgili derse ait sınav 04.00 ile 23.59 saatleri arasında gerçekleştirilebilecek. AUZEF Ara sınavda (vize) her bir ders için 35 dakika süre verilecek, çoktan seçmeli 25 soru olacak.

AUZEF online vize sınavına nasıl girilir?

2021 Yılı AUZEF Bahar Dönemi Ara Dönem (Vize) Sınavı online olarak https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden girebilirsiniz.

Çevrimiçi (Online) Sınav Sitemine giriş yaptıktan sonra karşınıza sınav kurallarını içeren bilgiler gelecek ve bunu onaylamanız istenecektir. Lütfen bu ekrandaki bilgileri çok dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Sınava başladıktan sonra ekranda ilgili derse ait bir soru ve o soruya ait cevap şıkları gösterilecektir. Soruyu cevaplamak için cevap şıklarından birini işaretleyip “Cevapla ve Sonraki Soru” butonuna tıklamanız gerekmektedir. Soruyu boş bırakmak isterseniz “Soruyu Boş Bırak” seçeneğini seçerek de sıradaki soruya geçebilirsiniz.

Sıradaki soruya geçtikten sonra kontrol veya düzeltme amacıyla önceki soruya/sorulara kesinlikle dönülemez.

Sınavın herhangi bir anında “Sınavı Bitir” butonuna basmanız halinde karşınıza bir uyarı ekranı gelecektir. Bu ekrandaki “Sınavımı Bitirmek İstiyorum” butonunu da onaylarsanız sınavınız sonlandırılır. Böyle bir durumda bir daha hiçbir koşulda ilgili dersin sınavına tekrar girilemez ve herhangi bir koşulda yeni bir sınav hakkı tanınamaz.

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