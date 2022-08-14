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Eğitim AUZEF ikinci üniversite kayıtları ne zaman? AUZEF kimler başvuru yapabilir?
Eğitim

AUZEF ikinci üniversite kayıtları ne zaman? AUZEF kimler başvuru yapabilir?

AUZEF ikinci üniversite bölümleri 2022-2023 | İkinci üniversite okumak isteyenler ‘AUZEF ikinci üniversite başvuruları ne zaman?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, AUZEF ikinci üniversite ücretleri ne kadar? Kimler ikinci üniversite başvurusu yapabilir?

Yeniakit Publisher
2022-08-14 21:37:00 -
AUZEF ikinci üniversite kayıtları ne zaman? AUZEF kimler başvuru yapabilir?

İstanbul üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde ikinci üniversite eğitim almak isteyenler başvuru şartlarını ve tarihlerini araştırıyor.

AUZEF ikinci üniversite kayıtları ne zaman? AUZEF kimler başvuru yapabilir?

İstanbul üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ikinci üniversite kayıtları 1 Ağustos'ta alınmaya başladı. Başvuru işlemleri 16 Eylül 2022'de sona erecek. Adaylar başvurularını basvuru.istanbul.edu.tr web sitesi üzerinden yapılıyor.

AUZEF kimler başvuru yapabilir?

ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan üniversitelerde hâlen öğrenci olan ya da bu programlardan mezun olanlar,

Önlisans öğrencileri/mezunları önlisans programlarına,

Lisans öğrencileri/mezunları önlisans ve lisans programlarına,

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının lisans/ön lisans düzeyindeki programlarına herhangi bir şekilde kayıtlı/mezunu yabancı uyruklu öğrenciler,

Yurt dışında lisans seviyesinde yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan (YÖK) denklik belgesi alanlar fakülte programlarına başvuru yapabilir.

AUZEF ikinci üniversite bölümleri ücretleri 2022-2023

Lisans

COĞRAFYA         750 TL

ÇOCUK GELİŞİMİ             850 TL

EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ    750 TL

FELSEFE               750 TL

İKTİSAT750 TL

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ750 TL

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ           750 TL

İŞLETME              750 TL

REKREASYON    750 TL

SİYASAL BİLİMLER VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER                750 TL

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ      750 TL

SOSYOLOJİ         750 TL

TARİH   750 TL

ULUSLARARASI TİİCARET VE LOJİSTİK    750 TL

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ   850 TL

Önlisans

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (YENİ)      850 TL

ÇOCUK GELİŞİMİ             850 TL

E-TİCARET PAZARLAMA (YENİ)850 TL

GRAFİK TASARIMI          850 TL

HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ         750 TL

İLAHİYAT (YENİ)               850 TL

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ           750 TL

KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM    600 TL

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK           750 TL

MARKA İLETİŞİMİ            750 TL

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ       750 TL

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİMİ          750 TL

SOSYAL HİZMETLER        850 TL

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK          750 TL

YAŞLI BAKIMI    600 TL

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