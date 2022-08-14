AUZEF ikinci üniversite kayıtları ne zaman? AUZEF kimler başvuru yapabilir?
AUZEF ikinci üniversite bölümleri 2022-2023 | İkinci üniversite okumak isteyenler ‘AUZEF ikinci üniversite başvuruları ne zaman?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, AUZEF ikinci üniversite ücretleri ne kadar? Kimler ikinci üniversite başvurusu yapabilir?
İstanbul üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde ikinci üniversite eğitim almak isteyenler başvuru şartlarını ve tarihlerini araştırıyor.
AUZEF ikinci üniversite kayıtları ne zaman? AUZEF kimler başvuru yapabilir?
İstanbul üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ikinci üniversite kayıtları 1 Ağustos'ta alınmaya başladı. Başvuru işlemleri 16 Eylül 2022'de sona erecek. Adaylar başvurularını basvuru.istanbul.edu.tr web sitesi üzerinden yapılıyor.
AUZEF kimler başvuru yapabilir?
ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan üniversitelerde hâlen öğrenci olan ya da bu programlardan mezun olanlar,
Önlisans öğrencileri/mezunları önlisans programlarına,
Lisans öğrencileri/mezunları önlisans ve lisans programlarına,
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının lisans/ön lisans düzeyindeki programlarına herhangi bir şekilde kayıtlı/mezunu yabancı uyruklu öğrenciler,
Yurt dışında lisans seviyesinde yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan (YÖK) denklik belgesi alanlar fakülte programlarına başvuru yapabilir.
AUZEF ikinci üniversite bölümleri ücretleri 2022-2023
Lisans
COĞRAFYA 750 TL
ÇOCUK GELİŞİMİ 850 TL
EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ 750 TL
FELSEFE 750 TL
İKTİSAT750 TL
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ750 TL
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 750 TL
İŞLETME 750 TL
REKREASYON 750 TL
SİYASAL BİLİMLER VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER 750 TL
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 750 TL
SOSYOLOJİ 750 TL
TARİH 750 TL
ULUSLARARASI TİİCARET VE LOJİSTİK 750 TL
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 850 TL
Önlisans
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (YENİ) 850 TL
ÇOCUK GELİŞİMİ 850 TL
E-TİCARET PAZARLAMA (YENİ)850 TL
GRAFİK TASARIMI 850 TL
HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ 750 TL
İLAHİYAT (YENİ) 850 TL
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 750 TL
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM 600 TL
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK 750 TL
MARKA İLETİŞİMİ 750 TL
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ 750 TL
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİMİ 750 TL
SOSYAL HİZMETLER 850 TL
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK 750 TL
YAŞLI BAKIMI 600 TL