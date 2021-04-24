İstanbul Üniversitesi (İÜ) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine (AUZEF) Bahar Dönemi sınav takvimi güncellendi. AUZEF’den yapılan açıklamaya göre AUZEF bahar dönemi ara sınavları online olarak yapılacak. AUZEF'ten yapılan açıklamada "Küresel salgın nedeniyle yüz yüze sınav uygulamalarının oluşturabileceği olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme (final) ve telafi (bütünleme) sınavlarının çevrim içi (online) yapılmasına karar verilmiştir." denildi.

AUZEF bahar dönemi çevrimiçi ara sınavları ne zaman?

AUZEF online sınavı 24 Nisan 2021 tarihide yapılacak, AUZEF sınav başlama saati 04:00, sınav bitiş saati ise 23:59 olarak açıklandı. Bahar dönemi Çevrimiçi (Online) ara sınavlarınız geniş zamanlı değil, günlük gerçekleştirilecektir. Peki AUZEF bahar dönemi ara sınavında kaç soru sorulacak? 2021 AUZEF bahar dönemi vize sınav süresi ne kadar olacak?

AUZEF bahar dönemi ara sınavında kaç soru sorulacak?

Bahar dönemi Çevrimiçi (Online) ara sınavlarda size her dersten 25 adet çoktan seçmeli soru yöneltilecektir.

2021 AUZEF bahar dönemi vize sınav süresi ne kadar olacak?

25 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan sınavlarda sınav süresi 35 dakikadır. Bazı derslerinizden size yöneltilen soru sayısı 25’ten az olabilir veya sınav için verilen süre 35 dakikadan farklı olabilir.

Sınav listesinden sınava gireceğiniz dersi seçtikten sonra karşınıza gelecek ekrandan o dersten size yöneltilecek soru sayısını ve sınav süresini görebileceksiniz. Görme engelli öğrencilerimiz her ders için 10 dakika ek süre kullanabileceklerdir.

AUZEF bahar dönemi ara sınavı nasıl yapılacak?

Sınav güvenliği sebebiyle sınav başlatıldıktan sonra sınav ekranı tam ekran modunda açılacaktır. Sınavlar tam ekran modunda tamamlanmalıdır, sınavda tam ekran modundan çıkmaya çalıştığınızda sistem tarafından karşınıza uyarı getirilecek, bu uyarı 20 saniye boyunca ekranda kalacaktır, uyarıya rağmen tam ekrandan çıkarsanız devam etmekte olduğunuz sınavınız sonlandırılacaktır. Bu şekilde sınavınız sonlandığında sınava giriş haklarınızdan birini kaybedeceksiniz.

Sınav güvenliğinin artırılması ve soruların sosyal medya ve benzeri ortamlarda paylaşılmasının önüne geçilmesi amacıyla öğrencilerin sınav ekranlarında kare kod ve filigran bulundurulmaktadır. Sınav ekranlarında yer alan kare kod ve filigran bilgileri kullanılarak soruları sınav esnasında veya daha sonradan yetkisiz şekilde paylaşanlar tespit edilecek, bu yola başvuran öğrenciler olursa söz konusu öğrencilerin sınavlarının tamamı iptal edilip haklarında “Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri işletilecektir.