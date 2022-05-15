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Spor Atletico Madrid-Sevilla maçı ne zaman, muhtemel 11!
Spor

Atletico Madrid-Sevilla maçı ne zaman, muhtemel 11!

Atletico Madrid bugün sahasında Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler isa Atletico Madrid-Sevilla maçının saat kaçta başlayacağını hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Atletico Madrid-Sevilla maçı kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-05-15 14:23:00 -
Atletico Madrid-Sevilla maçı ne zaman, muhtemel 11!

İspanya La Liga'nın 37.haftasında Atletico Madrid ile Sevilla karşılaşacak. Peki, maç ne zaman?

Atletico Madrid-Sevilla maçı ne zaman, muhtemel 11!

Atletico Madrid 15 Mayıs Pazar akşamı Estadio Wanda Metropolitano'da Sevilla'yı konuk edecek. Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak olan maçı S Shor ve Spor Smart 2'den naklen yayımlanacak.

Atletico Madrid-Sevilla muhtemel 11'ler

Atletico Madrid: Jan Oblak, Marcos Llorente, Stefan Savic, Jose Maria Gimenez; Renan Lodi, Rodrigo de Paul, Geoffrey Kondogbia, Koke; Angel Correa, Antoine Griezmann, Matheus Cunha

Sevilla: Yassine Bounou, Jesus Navas, Diego Carlos, Jules Kounde, Marcos Acuña; Ivan Rakitic, Joan Jordán, A. Dario Gomez; Erik Lamela, Youssef En-Nesyri, Lucas Ariel Ocampos

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