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Dünya Ateşkesi ihlal ettiler! Rus askerleri insani koridora saldırdı
Dünya

Ateşkesi ihlal ettiler! Rus askerleri insani koridora saldırdı

Rusya ve Ukrayna arasındaki 3. tur müzakerelerinde insani koridorun açılması konusunda karşılıklı ateşkes anlaşması sağlanmasına karşın, Sumi kentinden tahliye edilerek Poltava’ya doğru yola çıkan sivillerin bulunduğu konvoya, Rus askerleri tarafından saldırıda bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 17:03:00 - 2022-03-08 17:11:54

Ukrayna’nın Sumi kentinden tahliye edilerek Poltava’ya doğru yola çıkan sivillerin bulunduğu konvoya, Rus askerleri tarafından saldırıda bulunuldu.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Kiev, Harkov, Çernigiv, Sumi ve Mariupol kentlerinde 09.00-21.00 saatleri arasında karşılıklı ateşkes ilan edilerek insani koridora izin verildi. Ukrayna’nın Sumi kentinde de Rus birliklerinin sivil yerleşimlere saldırısından kaçan Ukraynalılar, Poltava’ya gitmek için ilk konvoyla beraber yola çıktı. Yolda giden konvoya Rus askerleri tarafından tanklardan ateş açıldı. O anları kaydeden Ukrayna vatandaşı, “Tanklar şehre girdi ve ateş açıyorlar” dedi.

2’si çocuk 9 sivil hayatını kaybetti

Ukrayna Acil Durumlar Servisi ise bugün Sumi kentinde Rusya saldırıları sonucunda 9 sivilin hayatını kaybettiğini bunlardan 2’sinin çocuk olduğunu bildirmişti.

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