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Eğitim ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Online (çevrim içi) ortamda gerçekleştirilen ATA AÖF vize sınavları 16 Nisan tarihinde tamamlandı. Peki, ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-20 19:46:00 -
ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı?

ATA AÖF vize sınavlarının sona ermesinin ardından sınavlara giren öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. ATA AÖF vize sınavları 5-16 Nisan 2021 tarihleri arasında uygulandı. Peki, ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı?

ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınav sonuçlarına ilişkin resmi bir tarih bilgisi paylaşılmadı.

Geçtiğimiz yıl ATA AÖF vize sınavları 30 Kasım 2020 tarihinde başlamıştı. Söz konusu sınavlar 11 Aralık 2020 tarihinde sona ermiş ve sonuçları ise 22 Aralık 2020 tarihinde açıklanmıştı.

Bu kapsamda ATA AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçlarının 25-27 Nisan tarihleri arasında açıklanacağı tahmin ediliyor.

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