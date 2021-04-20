Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavlarının 16 Nisan tarihinde tamamlanmasıyla birlikte sınavlara giren öğrenciler, gözlerini final ve bütünleme sınavlarının uygulanacağı tarihe çevirdi. Peki, ATA AÖF final ve bütünleme sınavları ne zaman?

ATA AÖF final ve bütünleme sınavları ne zaman?

Atatürk Üniversitesi, AÖF bahar dönemi final ve bütünleme sınavlarına ilişkin beklenen açıklamayı yaptı.

Atatürk Üniversitesi’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

“Açıköğretim Fakültemizin değerli öğrencileri; Yapmış olduğumuz görüşmeler ve istişareler sonucunda Covid-19 küresel salgın sürecinde yüz yüze sınav uygulamalarının oluşturabileceği olumsuzluklar dikkate alınarak 2020-21 Bahar Yarıyılı final ve bütünleme sınavlarının çevrimiçi (online) olarak yapılmasına karar verildi.”

Ancak ATA AÖF final ve bütünleme sınavı tarihlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.