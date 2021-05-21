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İSLAM Aşure günü ne zaman? Aşure günü ne zamana denk geliyor 2021
İSLAM

Aşure günü ne zaman? Aşure günü ne zamana denk geliyor 2021

Aşure günü hangi aya denk geliyor. Muharrem ayının onuncu gününde idrak edilen aşure gününe ne kadar kaldığı merak ediliyor. Peki, 2021 yılı aşure günü ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-05-21 17:51:00 -
Aşure günü ne zaman? Aşure günü ne zamana denk geliyor 2021

Mübarek ramazan ayının ardından pek çok kişi şimdiden aşure gününe ne kadar kaldığını araştırmaya başladı. Muharrem ayının 10.günü idrak edilen aşure gününün 2021 yılında ne zamana, hangi tarihe denk geldiği araştırılıyor. Peki, aşure günü ne zaman?

Aşure günü ne zaman? Aşure günü ne zamana denk geliyor 2021

Aşure günü Muharrem ayının 10.günü idrak ediliyor. Muharrem ayı 9 Ağustos 2021'de başlayacak. Aşure günü ise 18 Ağustos Çarşamba günü idrak edilecek.

Aşure gününün önemi nedir?

Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki:

“Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” (Müslim, “Sıyâm”, 202)

“Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım.” (Tirmizî, “Savm”, 48)

Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine’ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)

Aşurenin içinde yer aldığı Muharrem ayı da, aynı zamanda Hz. Peygamber (sav)’in torunu Hz. Hüseyin’in ve çoğu Ehl-i Beyt mensubu 70’den fazla insanın siyasi ihtiraslar uğruna Kerbela’da şehid edilmesi nedeniyle Müslümanların ortak hafızasında büyük bir acının tarihidir. Kerbela’da acımasızca şehit edilen Hz. Hüseyin ve arkadaşları, bu hadisedeki asil duruşu ve haksızlıkla karşısındaki onurlu mücadelesi ile bütün müminlerin gönüllerinde taht kurmuş, ona ve yakınlarına bu zulmü reva görenler ise insanlığın ortak vicdanında mahkûm edilmiştir.

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