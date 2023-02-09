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Siyaset Asrın depremini yöneten devleti acizlikle suçlayanlara bak! CHP'li belediye daha kolileri paketleyemedi
Siyaset

Asrın depremini yöneten devleti acizlikle suçlayanlara bak! CHP'li belediye daha kolileri paketleyemedi

Kemal Kılıçdaroğlu, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen asrın depreminde devleti acizlikle suçlarken partinin en çok övdüğü CHP'li Çankaya Belediyesi vatandaşın yardımlarını organize edip transferini sağlayamadı.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 19:03:00 -
Asrın depremini yöneten devleti acizlikle suçlayanlara bak! CHP'li belediye daha kolileri paketleyemedi

Kahramanmaraş’ta peş peşe 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde 10 ilde büyük yıkımlara neden olan depremde devlet-millet el ele yaraları sarmaya çalışıyor.

Bakanlar ve yetkililer depremin ilk anlarından itibaren bölgeye ulaşarak hızlı bir şekilde koordine olurken CHP başta olmak üzere muhalefet, milletin acısı üzerinden bile siyasi rant devşirmeye çalışıyor.

Kılıçdaroğlu CHP'li belediyelerin reklamını yapıyor

Vatandaşlar enkaz altında kurtarılmayı beklerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AFAD başta olmak üzere canhıraş bir şekilde mücadele eden ekiplerin çalışmalarını provoke edip CHP’li belediyelere güzellemelerde bulunarak reklamını yapmayı sürdürüyor.

CHP'li Çankaya Belediyesi yardımları organize edemedi

Kılıçdaroğlu, devletin çalışmalarını CHP’li belediyeler yapıyormuş gibi göstermeye çalışırken CHP’nin en çok övdüğü ilçe belediyesi olan Çankaya Belediyesi ise henüz milletin yaptığı yardımları kolileyip, transfer işini bile organize edemedi.

CHP’li Çankaya Belediyesi, vatandaşlara gönderdiği mesajla çalışmalara yetişemediklerini belirterek yardımların Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yardım toplama merkezine gönderilmesi gerektiğini söyledi.

13 milyonun yakalandığı bir felakette devleti acizlikle suçlayan CHP'nin bir ilçe belediyesinin gelen yardımları organize edemeyerek başarısızlık göstermesi muhalefetin çirkin yüzünü yeniden gözler önüne serdi.

 

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