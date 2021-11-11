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Spor Aslan'da Feghouli kalmak istiyor
Spor

Aslan'da Feghouli kalmak istiyor

Galatasaray ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek Sofiane Feghouli, takımdaki geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 14:44:00 -
Aslan'da Feghouli kalmak istiyor

Galatasaray ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek Sofiane Feghouli, takımdaki geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Cezayir Milli Takımı kampında VOA Afrique'ye konuşan Feghouli, "Galatasaray'a 27 yaşında geldim. Kariyerimdeki ilk kupaları burada kazandım. Eğer Galatasaray'da oynuyorsanız, her maçı kazanmalısınız. Bir mağlubiyet dünyanın sonu gibidir. Bu da benimle çok uyuşuyor" dedi.

Feghouli, sözleşme konusuyla ilgili ise "Haziran ayında sözleşmem bitecek ancak uzatmayı umuyorum. Hedefim Galatasaray'daki macerama devam etmek. 32 yaşına gireceğim ama bu takıma katacak çok şeyim olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Takımdaki genç oyuncular ile uyumu hakkında endişesi olmadığını dile getiren Feghouli, "Gençlere ayak uydurabilir miyim? Bence evet. Saha içinde lider rolüne bürünmek, benim için doğal bir şey" değerlendirmesinde bulundu.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 15 resmi karşılaşmaya çıkan Feghouli, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

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