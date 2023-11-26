  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Askeri kışlaya saldırı yapıldı! Sokağa çıkma yasağı ilan ettiler
Dünya

Askeri kışlaya saldırı yapıldı! Sokağa çıkma yasağı ilan ettiler

Yeniakit Publisher
2023-11-26 13:01:00 -
Askeri kışlaya saldırı yapıldı! Sokağa çıkma yasağı ilan ettiler

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, başkentteki bir kışlaya yapılan saldırı sonrası halkına sokağa çıkmama çağrısında bulundu.

Bio, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, başkent Freetown'da bulunan Wilberforce askeri kışlasındaki silah deposuna kimliği belirsiz kişilerin saldırı düzenlediğini belirtti.

Güvenlik güçlerinin saldırganları püskürterek sükuneti sağladığını ifade eden Bio, kaçanların bulunması için ülke genelinde sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini bildirdi.

Vatandaşlara sokağa çıkmamaları çağrısı yapan Bio, tüm halkın bu ortak sorumluluğa karşı birleşmesini istedi.

Bio, "Sevgili ülkemizin barışı paha biçilemez. İstikrarımızı zedelemeyi arzulayan güçlere karşı Sierra Leone'nin barış ve güvenliğini korumaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Sierra Leone Enformasyon Bakanlığı, pazar gecesi kışlaya yapılan saldırı sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sosyal medyadaki görüntülerde, başkent sokaklarında silah sesleri duyulmuştu.

Ağustos ayında askerler gözaltına alındı

Sierra Leone'de, ağustos ayında, aralarında üst düzey askerlerin de bulunduğu çok sayıda kişi "ülkenin barış ve huzurunu baltalama" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Ülkede 24 Haziran'da yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Bio'nun ikinci dönem için yeniden seçilmesinden bu yana gerginlikler yaşanıyor.

Bio, Batı ülkelerini Sierra Leone'de karışıklık çıkarmakla suçlamıştı.

Basına sansür! İsrail'in askeri kayıplarından bahsetmek yasak
Basına sansür! İsrail'in askeri kayıplarından bahsetmek yasak

Dünya

Basına sansür! İsrail'in askeri kayıplarından bahsetmek yasak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türk askeri kardeşinin yanında
Resmi Gazete'de yayımlandı! Türk askeri kardeşinin yanında

Gündem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türk askeri kardeşinin yanında

Özbekistan'da Rus askeri helikopteri düştü
Özbekistan'da Rus askeri helikopteri düştü

Dünya

Özbekistan'da Rus askeri helikopteri düştü

Paşinyan sınır hattındaki gelişmeyi duyurdu! Azerbaycan'dan yeni askeri operasyon
Paşinyan sınır hattındaki gelişmeyi duyurdu! Azerbaycan'dan yeni askeri operasyon

Dünya

Paşinyan sınır hattındaki gelişmeyi duyurdu! Azerbaycan'dan yeni askeri operasyon

Husiler katil İsrail'e meydan okudu!
Husiler katil İsrail'e meydan okudu!

Dünya

Husiler katil İsrail'e meydan okudu!

Batı Afrika’daki askeri darbelerin perde arkası!
Batı Afrika’daki askeri darbelerin perde arkası!

Kültür - Sanat

Batı Afrika’daki askeri darbelerin perde arkası!

7 Ekim'den bu yana 1600 İsrail askeri sakat kaldı
7 Ekim'den bu yana 1600 İsrail askeri sakat kaldı

Dünya

7 Ekim'den bu yana 1600 İsrail askeri sakat kaldı

Güney Çin Denizi'nde ordular kaşı karıya geldi! ABD ile Çin arasında askeri gerilim
Güney Çin Denizi'nde ordular kaşı karıya geldi! ABD ile Çin arasında askeri gerilim

Dünya

Güney Çin Denizi'nde ordular kaşı karıya geldi! ABD ile Çin arasında askeri gerilim

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23