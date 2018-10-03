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Askeri araç nehre düştü! Yaralı askerler var

Edirne Enez'de devriye görevi icra eden askeri kamyonun Meriç Nehri'ne düşmesi sonucu 2 asker yaralandı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 11:09
Askeri araç nehre düştü! Yaralı askerler var

Alınan bilgiye göre, taşkını önlemek için nehir kenarına yapılan toprak set üzerinde devriye atan askeri araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Meriç Nehri'ne devrildi.

1. Derece Askeri Yasak Bölge'de meydana gelen kazada araç bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkarıldı. Hafif yaralanan 2 asker Keşan Devlet Hastenesi'ne kaldırıldı.

 Keşan Devlet Hastanesi yetkilileri askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. 

 

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 11:09
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