  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Asker eğlencesi tehlike saçtı
Yerel

Asker eğlencesi tehlike saçtı

Büyükçekmece E-5’te asker uğurlamak için konvoy yapan şahıslar, seyir halindeki aracın üstüne çıkarak dans etti. Yol üzerinde canlarını hiçe sayan gençlerin o anları, arkadaşlarının cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 11:24:00 -

Olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece E-5 Karayolu üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, bir grup şahıs asker eğlencesi yapmak için konvoy şeklinde ilerlerken, kişilerden biri seyir halindeki aracın camından çıkarak üstüne çıktı. Canını hiçe sayarak arabanın üzerinde bir süre dans eden adam, çevredeki araçlara korku dolu anlar yaşatırken o anlar şahısların arkadaşlarının cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay