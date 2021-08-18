Asırlardır süren hüzün: Kerbela

Son Peygamber Hazreti Muhammed’in torunu Hazreti Hüseyin ve Ehl-i Beyt’ten 72 kişinin şehit düştüğü “Kerbela olayı”, İslam dünyasında asırlardır, Müslümanların süren hüznü olarak yer tutuyor.

Ehl-i Beyt’i seven müminleri derinden yaraladı

Irak’ın Kufe kenti yakınlarındaki Kerbela Çölü’nde hicri takvime göre 10 Muharrem 61’de (10 Ekim 680) Emevi Devleti’nin ilk halifesi Muaviye bin Ebu Süfyan’ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu, Emevilerin 2’nci Halifesi Yezid bin Muaviye’nin, Hazreti Hüseyin’in kendisine biat etmesini istemesi nedeniyle yaşanan üzücü hadiseler, Hazreti Muhammed’i ve onun Ehl-i Beyt’ini seven müminleri derinden yaraladı. Yezid tarafından Hazreti Hüseyin ve Ehl-i Beyt’in 1382 yıl önce şehit edilmesi, siyasi hırs ve zulümlerin asırlarca dinmeyecek sonuçlar vereceğini gösteren acı bir örnek oldu. Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin, muharrem ayının 10’uncu günü olan “Aşure Günü”nde şehit edilmeleri nedeniyle bugün, “matem günü” olarak görülüyor. Kerbela şehitleri, bugün yâd edilecek.

Aşure Günü de bugün idrak edilecek

İslam inancına göre, peygamberlerin hayatında önemli hadisenin yaşandığı, bereket, paylaşma birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan “Aşure Günü” de bugün idrak edilecek.

“Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Peygamberimizin çiçekleridir”

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, “Hazreti Hüseyin, İslam hilafetinin bir saltanata dönüşmesinin karşısındaydı. Gerek Peygamber Efendimizden gerekse babası Hazreti Ali’den aldığı eğitim ve sahip olduğu kültür bu tür haksızlıklara karşı çıkmasını gerektirmiştir. Ehl-i Beyt’e karşı sevgi, Peygamber Efendimizin bize tavsiyesidir. Aynı zamanda Kur’an-ı Kerim’de Ehl-i Beyt’e işaret edilmiştir. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin, Peygamber Efendimizin çiçekleridir” dedi.

