Aşı firmasına ait krem ve bebek pudrası ürünlerinde kanserojen madde çıktı! Türkiye için açıklama geldi

Kansere yol açan "benzenin" maddesini içermesi nedeniyle bazı güneş kremlerini piyasadan çeken Johnson & Johnson ilaç firması, bu kremlerin Türkiye’de satışta olmadığını açıkladı.

Ürünlerinde kanserojen madde tespit edildi

Bünyesinde pek çok ünlü markayı barından Johnson & Johnson'ın bazı güneş kremlerinde, kanserojen madde olan benzene tespit edilmişti.

Johnson and Johnson’un içinde benzen olduğu tespit edilen Aveeno Protect+Pefresh, Beach Defense, CoolDry Sport, Invisible Daily Defense ve UltraSheer aerosol güneş kremlerini raflardan kaldırılmıştı.

'Türkiye' açıklaması

Son olarak şirketten Türkiye açıklaması geldi.

NTV'de yer alan habere göre, Johnson & Johnson, kanserojen madde içeren aerosol güneş koruyucu ürünlerin Türkiye'de satılmadığını iddia etti. Ancak firmanın bu açıklaması inandırıcı bulunmadı.

Kanserojen madde nedeniyle bebek pudrasından da ceza almıştı

Johnson & Johnson ilaç firmasına, kısa süre önce bebek pudrasında kansere yol açan asbest maddesi tespit edilmesi nedeniyle ceza kesilmişti. 2,1 milyar dolarlık ceza, temyiz mahkemesi tarafından da onanmıştı.

Aşı da üretiyor

Öte yandan skandallarla gündeme gelen ABD'li şirket, kendi Johnson & Johnson markasıyla ilaç ve aşı üretimi de yapıyor.

Benzen nedir?

Benzen, aren veya aromatik hidrokarbonlar olarak adlandırılan organik bileşikler sınıfının en basit üyesidir. Renksiz, alevlenebilen bir yapıya sahiptir.

Araba tamiri, baskı ve boya sektöründe çalışan dünya çapında milyonlarca işçinin maruz kaldığı bir kimyasal olan benzene pek çok kişi zayıf havalandırılan fabrikalarda, atölyelerde yapıştırıcı, çözücü ve temizlik maddeleri nedeni ile maruz kalmaktadır.

Kansere yol açıyor

Michigan Üniversitesinde yapılan çalışmada, benzin ve türevleri, boya, lastik ve birçok temizlik ürününde bulunan "benzen"e, 0,5-1 ppm oranında maruz kalınmanın bile özel bir kan kanseri tipi olan Miyelodisplastik Sendromu'na yol açtığı belirlendi.