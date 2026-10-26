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Gündem ASELSAN duyurdu: 523 milyon Euroluk sözleşme imzalandı
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ASELSAN duyurdu: 523 milyon Euroluk sözleşme imzalandı

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ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında yeni nesil hava ve füze savunma sistemi geliştirilmesine yönelik toplam tutarı 523 milyon Euro olan sözleşme imzalandı.

Türk savunma sanayisi dev bir anlaşmaya daha imza attı. ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, taraflar arasındaki yeni iş ilişkisi duyuruldu.

Açıklamada, "ASELSAN ile SSB arasında yeni nesil hava ve füze savunma sistemi geliştirilmesine yönelik toplam tutarı 523 milyon Euro olan sözleşme imzalanmıştır." ifadesine yer verildi.

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