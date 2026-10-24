Şamil Tayyar’dan Murat Ağırel çıkışı: "Gazeteci değil, eski muhasebeci yani 'tacir'"

AK Parti eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, X hesabından Murat Ağırel’e yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Barış Pehlivan’ın aktardığı iddialar üzerinden başlayan tartışmaya değinen Tayyar, Ağırel’in Osman Gökçek hakkında ortaya attığı iddiaları belgeyle desteklemesi gerektiğini savunurken, “Ağırel’i hiçbir dönem gazeteci olarak görmedim, ‘tacir’ olduğunu düşündüm” dedi.

“Elindeki belgeyi açıkla”

Şamil Tayyar’ın paylaşımında şu ifadeler yer alıyor:

“Barış Pehlivan yazmış.

Murat Ağırel, Osman Gökçek’in Sarıgül dosyasından aşina olduğunuz Sinan Çampınar’ın ortakları Kai ve Marc’a ait 13 şirketle bağlantılı 150 milyon avroluk yatırımı olduğunu iddia ediyor.

Osman Gökçek cevap vermiş:

“Bu iddianı ispatla milletvekilliğim dahil her görevden istifaya hazırım.”

Almanlardan aldığı belgeleri Sarıgül’e vermekle suçlanan Ağırel, belgeleri Almanların iddiasını teyit etmeye yeterli olmadığı için yayınlamadığını öne sürmüştü.

Şimdi.

Çampınar’ın Gökçek’le ilgili iddiasını yayınladığına göre, Ağırel’in elinde iddiayı teyit eden belge olduğunu düşünüyorum.

Ağırel’e soru açık:

Elindeki belgeyi açıkla.

Açıklamazsan, Almanların belgelerini Sarıgül’e verirken menfaat temin ettiğin iddiasına yenisi eklenmiş olur.

Ağırel’i hiç bir dönem gazeteci olarak görmedim, “tacir” olduğunu düşündüm, zaten eski muhasebeci olduğu için paradan da iyi anlar.

TV ekranında sallar, savcıya gidince sus pus olur.

Suçladığı şahısları sık sık arar, haklarındaki iddiayı sormaz pazarlık yapar.

Nitekim bu son hadisede de Gökçek’i aramış, 150 milyon avroluk yatırımı sormamış.

Neyse ki maskesi düştü.

Son olarak şunu söyleyeyim:

Ağırel, Gökçek’le ilgili belgeyi göndersin bana yayınlamayan namerttir, göndermeyen de.”