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Gündem Bakan Fidan, Yemenli mevkidaşı Al-Zuba ile görüştü
Gündem

Bakan Fidan, Yemenli mevkidaşı Al-Zuba ile görüştü

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Bakan Fidan, Yemenli mevkidaşı Al-Zuba ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yemen Dışişleri Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba ile İstanbul’da görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yemen Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Yemenliler Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba ile görüştü. Görüşme, basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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