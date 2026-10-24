Bakan Fidan, Yemenli mevkidaşı Al-Zuba ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yemen Dışişleri Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba ile İstanbul’da görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yemen Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Yemenliler Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba ile görüştü. Görüşme, basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirildi.
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