Art LaFleur hayatını kaybetti
Oyuncu Art LaFleur, geçirdiği parkinson hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.
Oyuncu Art LaFleur, 10 yıldır mücadele ettiği parkinson hastalığına yenildi. Lafleur 78 yaşında hayata veda etti.
Babe Ruth yıldızı parlayan Art LaFleur 78 yaşında hayatını kaybetti. 10 yıldır mücadele ettiği parkinson hastalığına yenik düştüğü açıklandı.
Oyuncunun eşi Shelley yaptığı açıklamada, "Cömert ve özverili bir adamdı. Bu niteliklerini sadece kariyerine taşımakla kalmadı. Ailesi ve arkadaşlarına da yansıttı" dedi.