  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Art LaFleur hayatını kaybetti
Spor

Art LaFleur hayatını kaybetti

Oyuncu Art LaFleur, geçirdiği parkinson hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 16:06:00 -
Art LaFleur hayatını kaybetti

Oyuncu Art LaFleur, 10 yıldır mücadele ettiği parkinson hastalığına yenildi. Lafleur 78 yaşında hayata veda etti.

Babe Ruth yıldızı parlayan Art LaFleur 78 yaşında hayatını kaybetti. 10 yıldır mücadele ettiği parkinson hastalığına yenik düştüğü açıklandı.

Oyuncunun eşi Shelley yaptığı açıklamada, "Cömert ve özverili bir adamdı. Bu niteliklerini sadece kariyerine taşımakla kalmadı. Ailesi ve arkadaşlarına da yansıttı" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sivas’ta 94 okula kütüphane kazandırılacak
Kültür - Sanat

Sivas’ta 94 okula kütüphane kazandırılacak

Milli Eğitim Bakanlığının, Türkiye genelinde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla başlattığı “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi” ..
Mahkumların Kovid-19 izni uzatılabilir
Gündem

Mahkumların Kovid-19 izni uzatılabilir

AK Parti, 30 Kasım'da süresi dolacak olan, açık cezaevinde kalan hükümlülerin Kovid-19 izinlerinin mayıs ayına kadar uzatılması görüşünü tar..
Erzincan 3. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı
Kültür - Sanat

Erzincan 3. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "Erzincan 3. Uluslararası Kısa Film Festivali" başladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay