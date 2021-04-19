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Spor Arsenal, 90+7'de 1 puanı kurtardı
Spor

Arsenal, 90+7'de 1 puanı kurtardı

Arsenal, İngiltere Premier Lig'de sahasında Fulham ile 1-1 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 03:48:00 -
Arsenal, 90+7'de 1 puanı kurtardı

Premier Lig'in 32. haftasında Arsenal, Emirates Stadı'nda Fulham'ı ağırladı.

Konuk ekip, 59. dakikada Josh Maja'nın penaltı golüyle öne geçti. Arsenal'da Eddie Nketiah, 90+7. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi: 1-1.

Arsenal'ın Bukayo Saka ile 40. dakikada bulduğu gol, İngiliz futbolcunun ayak parmağı ofsaytta olduğu gerekçesiyle VAR kararıyla iptal edildi.

Puanını 46'ya yükselten Arsenal, 9. sırada kalırken, 27 puanlı Fulham 18. sırada yer aldı.

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