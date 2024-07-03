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Yerel Arnavutköy'de silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı
Yerel

Arnavutköy'de silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-07-03 16:53:00 -
Arnavutköy'de silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı

İstanbul Arnavutköy'de husumetli iki taraf arasında çıkan silahlı çatışmada, yabancı uyruklu bir kişi ile taraflardan 2'si yaralandı.

İstanbul Arnavutköy'de husumetli iki taraf arasında çıkan silahlı çatışmada, yabancı uyruklu bir kişi ile taraflardan 2'si yaralandı.

İslambey Mahallesi'ne motosikletle gelen E.K. ve F.K, daha önceden tartıştıkları Y.K'ye tabancayla ateş etti. Y.K'nin de silahla ateş açarak karşılık vermesi üzerine E.K. ve F.K. hafif yaralandı. Bir markette maç izlediği sırada silahlı çatışmanın ortasında kalan yabancı uyruklu Mesut Khaznı da mermilerin isabet etmesi sonucu yaralandı.

E.K. ve F.K. olay yerinden kaçarken evinin önüne kadar yürüyen Khaznı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, Y.K'yi gözaltına aldı. Kaçan 2 kişi de hastanedeki tedavilerinin ardından ifadelerini almak üzere polis merkezine götürüldü.

Bu arada, çatışma sonrası 2 şüpheli ve Khaznı'nın kaçtığı anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, markette maç izleyen Khaznı'nın dışarı çıkması, elinde silah bulunan kasklı 2 kişinin kaçması, sonrasında da Khaznı'nın yaralı olarak koşması yer alıyor.
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