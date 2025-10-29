Arktik buzunun altında “imkansız” keşif! küresel iklimi değiştirebilecek bakteriler bulundu

Kopenhag Üniversitesi'nden biyolog Lisa von Friesen liderliğindeki bilim ekibi, Arktika'da deniz buzunun altında, o koşullarda varlığı "imkansız" kabul edilen bir mikroorganizma topluluğu keşfetti. Bu keşif, kutup ekosistemlerine dair mevcut varsayımları tamamen değiştirebilir.

SICAK SULAR TEORİSİ ÇÖKTÜ

Atmosferin yaklaşık yüzde 78'ini oluşturan azotu, canlıların kullanabileceği forma (amonyak/amonyum) dönüştüren bu mikroplara "azot bağlayıcılar" deniyor. Bugüne kadar okyanuslarda bu tür canlıların yalnızca sıcak tropikal sularda yaşadığı düşünülüyordu.

Ancak araştırmacılar, Orta Arktik Okyanusu ve Avrasya Arktik bölgesinden aldıkları buz örneklerinde, fotosentez yapmayan ancak azot bağlama potansiyeli taşıyan "non-siyanobakteriyel diazotroflar (NCD)" adlı bir bakteri topluluğu buldu.

Ekip, bakterilerin azot bağlama sürecini genetik olarak gerçekleştirecek donanıma sahip olduğunu belirledi. Bu mikropların dağılımı ve yoğunluğu, Arktik'teki azot döngüsünde aktif bir rol oynadıklarını gösteriyor.

KÜRESEL İKLİM VE KARBONDİOKSİT ETKİSİ

Communications Earth & Environment adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırmaya göre, bu mikroskobik canlıların küresel ölçekte etkileri olabilir. Deniz buzunun kenar bölgelerinde azot bağlayıcı bakteri yoğunluğunun yüksek olması, iklim değişikliğiyle birlikte buzların hızla erimesi durumunda bu mikropların çoğalabileceğini gösteriyor.

Bu çoğalma, temel besin üreticisi olan alglerin üretimini artırabilir. Algler de denizdeki küçük hayvanlar için ana besin kaynağı olduğundan, tüm besin zincirini etkileme potansiyeline sahiptir.

Daha fazla alg üretimi, atmosferdeki karbondioksitin daha fazla tutulması anlamına gelebileceğinden, Arktik Okyanusu'nun daha fazla karbondioksit emmesine neden olabilir. Araştırmacılar, azot bağlayıcı mikropların artık iklim tahmin modellerine kesinlikle dahil edilmesi gerektiğini savunuyor.