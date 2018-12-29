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Arkadaşları sözlerini tuttu! Son golünü tabutta attı

Meksika'da amatör futbol takımının oyuncuları ölen arkadaşlarının son isteğini yerine getirerek tabutta gol attırdılar.

29 Aralık 2018 Cumartesi 17:06
Arkadaşları sözlerini tuttu! Son golünü tabutta attı

Meksika’nın Tamulipas eyaletine bağlı Victoria şehrinde amatör futbol kulübü Deportivo Llamas’da forma giyen futbolcu Noe Acuna’nın hayatını kaybetmesinin ardından takım arkadaşları ölen takım arkadaşlarını sahaya getirerek tabutla gol attırdı.

"Tabutta da olsa son golümü atmak isterim"

Amatör futbol takımının oyuncuları ölen arkadaşlarının son isteğini yerine getirdi. Meksika’nın Victoria şehrinde amatör futbol takımı Deportivo Llasmas’da forma giyen Noe Acuna’nın hayatını kaybetmesinin ardından takım arkadaşları Acuna’yı sahaya getirerek tabutta gol attırdılar. Hayatını kaybetmeden önce takım arkadaşlarına ‘tabutta da olsa son golümü atmak isterim’ dediği bilinen Acuna’nın naaşı ailesi ve eşinden izin alınıp, semt sahasına getirilerek, kale önüne konuldu. Kaleciden başlayarak tüm takım arkadaşları aralarında paslaşırken, son olarak da tabuta çarptırılan meşin yuvarlak ağlara gitti.

Atılan golün ardından buruk bir gol sevinci yaşandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 17:06
  1. Meksika
  2. Deportivo Llamas
  3. Noe Acuna

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