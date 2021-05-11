Mübarek ramazan ayı 13 Nisan’da başladı. 13, 14 ve 15 Mayıs’ta ramazan bayramı idrak edilecek. 12 Mayıs Çarşamba günü ise arefe günü.

"Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta: Hacc; 246)

Efendimiz (s.a.v.) Arefe gününün faziletini şu hadisle müjdeliyor:

“Arefe gününden daha faziletli bir gün yoktur. Allahü Teâlâ o gün, yer ehli ile meleklere karşı övünür ve (Arafat’taki hacıları kastederek) şöyle buyurur:

Kullarıma bir bakın. Saçları başları dağınık, toz toprak içinde her uzak ilden bana geldiler. Bu halleri ile onlar, rahmetimi ümit etmekteler, azabımdan dahi korkmaktalar. Şahit olunuz, onları bağışladım. Onların yerlerini cennet eyledim. Arefe günü olduğu kadar, hiçbir gün cehennemden daha çok azat edilen olmaz.”

Arefe günü temizlik yapılır mı? Arefe günü temizlik yapmak günah mı?

Afefe gününde temizlik yapmanın günah olup olmadığına ilişkin bir kaynak bulunmuyor. Din büyükleri arefe gününün son derece kıymetli olduğunu bu sebeple bu mübarek günün ibadetle, duayla geçirilmesi gerektiğini belirtiyor.